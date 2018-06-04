İnce'den HDP açıklaması

ANKARA (AA) - Star TV'de yayımlanan Nazlı Çelik ile Seçim Özel Programı'nda canlı yayın konuğu olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine İnce, "Ben Sayın General'in iftara katılmasında hiçbir sakınca görmüyorum, iftara katılmasına karşı değilim. Fakat Erdoğan orada Türk ordusunu övmüyor, bayrak demiyor, millet demiyor, ordu demiyor, zafer demiyor, Muharrem İnce diyor, çırak diyor, beni eleştiriyor. Beni eleştirirken partililer alkışlıyor, arkalarında parti amblemleri var. Generalin beni eleştirirken alkışlamasına kızıyorum. Bu, bir siyasi faaliyettir, bunu yapamaz." diye konuştu.

Sözünün arkasında olduğunu vurgulayan İnce, "Benim eleştirildiğim bir yerde general alkış yapamaz. Sözümün arkasındayım, emekliye sevk edeceğim. Özür bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İmam Hatip Liselerine yönelik tartışmalara ilişkin İnce, "Şu anda çalışma yaptırıyorum. 1,5 milyon İmam Hatip mezunu çocuğumuz işsiz. Acaba bunları hangi sektörlerde değerlendirebiliriz. Ben bu okullarda öğretmenlik yaptım. Bir baba nasıl ki evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da öğrenciler arasında ayrım yapmaz. Fen Liseliler ne kadar değer görüyorsa İmam Hatipli de o kadar değer görecek." açıklamasında bulundu.

"FETÖ'cü arıyorlarsa, PKK'lı arıyorlarsa kendi içlerine baksınlar"

İnce, kendisinin ne terör örgütü PKK ile ne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ne de IŞID ile işinin olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim kimliğim belli, geçmişim belli, her şeyim belli. FETÖ'cü arıyorlarsa, PKK'lı arıyorlarsa kendi içlerine baksınlar. FETÖ'cü arıyorlarsa geçmişte milletvekilliği yapan Diyarbakır milletvekiline baskınlar, Bekir Bozdağ'a baksınlar. Baştan da söyledim, o komutan Afrin'de hizmet etmiş olabilir, kahramanlık yapmış da olabilir. Kahramanlık yapmış olması siyasete girmesini gerektirmez."

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğine yönelik açıklamalarının hatırlatılarak, CHP heyetlerinin yaptığı açıklanan bu konudaki ilk incelemelerin sonuçlarının ne olduğunun sorulmasına İnce, "Bugün Van'dan uçağa binerken arkadaşlarım 'avukatlar gitmiş ve ilk incelemeleri yapmış.' dediler. Ayrıntı bana henüz verilmedi. Yarın sabah ya da gece ilerleyen saatlerde bilgi alacağım." yanıtını verdi.

"Yaptığım işin doğru olduğuna inanıyorum"

Eski HDP Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğinin hatırlatılması üzerine de İnce, "Yaptığım işin doğru olduğuna inanıyorum. Ben herkesi ziyaret ettim." dedi.

CHP'nin HDP'yi desteklediğini iddialarına yönelik İnce, böyle bir şeyin olamayacağını belirtti. İnce, şöyle devam etti:

"Biz hayır kurumu muyuz, Kızılay mıyız? Biz bir siyasi partiyiz. Hiçbir parti bunu yapamaz, sadece CHP değil. Bunu diyenler, bunu konuşanlar siyasetin uygulamasını bilmeyen insanlar. 'HDP barajı geçmeli' demek başka bir şeydir, 'HDP barajı geçmeli, buna destek olun' demek başka bir şeydir. 'HDP barajı geçerse, demokrasinin lehine olur, AKP'nin milletvekili sayısı düşer' bunu düşünmek başka bir şey, 'HDP barajı geçsin ona oy verin' demek başka bir şey. Bir partinin yöneticisi bunu söyleyemez, ben de olsam söyleyemem, Sayın Kılıçdaroğlu olsa da söyleyemez, bir başkası olsa da söyleyemez." "Eğitim siyasal hesaplaşma alanı değildir"

"Dindar nesil yetiştirilmesine bir lafım yok." diyen İnce, "Dindar nesil yetiştirme görevi devlete ait değildir aileye aittir. Ama kindar nesil yetiştiremezsin, buna engel oluruz. Din eğitimini istemeyene vermeyiz, isteyene istediği kadar veririz. Seçmeli koyarız dersleri, isteyen girer. Bu işlere 30 sene kafa yormuş birisiyim. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum, çocuklarınız bize emanet. Mahvettiler, perişan ettiler çocukları." ifadesini kullandı.

Eğitimde asla dayatma olmayacağını dile getiren İnce, cumhurbaşkanı olduğunda eğitimle ilgili masanın etrafına herkesi toplayacağını söyledi. İnce, orada AK Partililerin, Milliyetçi Hareket Partililerin, İyi Partililerin, Meclisin tüm partilerinin olacağını aktardı.

Muharrem İnce, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim aklımızda bir model var. Sınav sistemi de eğitim sistemi de var. Ama bunu dayatma ile yapmayacağız, uzlaşma ile yapacağız. Yarın benden sonra başka biri başbakan veya cumhurbaşkanı olduğunda o da bozmayacak. Diyecek ki bu uzlaşmayla kuruldu. Eğitimde uzlaşamazsanız hiçbir şeyde uzlaşamazsınız. Eğitim siyasal hesaplaşma alanı değildir. Eğitim hayallerini gerçekleştirme yeri değildir. Herkesin hayalleri var, dayatamazsın."

"Adalet yoksa affın gelmesi bir işe yaramaz"

Cumhurbaşkanı olması durumunda af konusunda ne yönde hareket edeceğine yönelik bir soru üzerine ise İnce, "Böyle bir düşüncem yok, adalet yoksa affın gelmesi bir işe yaramaz. Önce adalet, adalet yoksa bugün af çıkarırsınız, 2 sene sonra yenisini çıkarmak zorunda kalırsınız. Onun için afla uğraşmak yerine şimdi adaletle uğraşırsak kendiliğinden bazı aflar gelir zaten o zaman." dedi.

İnce, "3'üncü havalimanının ismi tartışılıyor, siz olsaydınız adını ne koyardınız" şeklindeki bir başka soru üzerine ise, "Uzlaşmayla koyardım, üzerinde en çok uzlaşabileceğimiz Atatürk'tür, hem öbür Atatürk Havalimanı kapanıyor. Atatürk yakışır. Yoksa başka bir şey de olabilir, itirazım yok ama bence Atatürk yakışır. Tabii ki uzlaşmayla alınır. Ayrıca şimdiki Atatürk Havalimanı'nın yerini 'millet bahçesi yapacağız' diyor ya, hiç inanasım gelmiyor. Yapacaklar, oraya rezidans yapmadan vazgeçmezler. Bir kenarına park yaparlar, yine kenara bir şey sıkıştırırlar. İstanbul'da mezarlıktan başka yeşil alan kalmadı. Deprem toplanma alanlarını bile imara açtılar. İnşallah orayı ben park yapacağım, merak etmesinler." diye konuştu.

Bedelli askerlik konusuna ilişkin de İnce, "Bir taraftan yeşil ışık yakıyorlar, bir dönem kapatıyorlar ne dedikleri belli değil. Biz askerlikle ilgili yeni bir düzenleme yapacağız, yeni bir düzenleme. Öyle olmaz, bakın bedelli askerlik yapmak isteyenleri anlıyorum. Belli bir yaştalar, kurdukları bir iş düzeni var hiç itirazım yok ama bir de öbür tarafı var." dedi.

Van'dan uçağa bineceği sırada Sağlık Bakanlığı'na ait uçağı gördüğünü ve ne olduğunu sorduğunu aktaran İnce, bir özel harekatçının ağır yaralandığını öğrendiğini anlattı. Doktoruna durumunun nasıl olduğunu sorduğunu söyleyen İnce, durumunun ciddi olduğunu öğrendiğini belirtti. İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakir evlatlarını da anlamak lazım. Bunun yolu herhalde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tümünün iki ay bir temel askerlikten geçirip profesyonel bir ordu kurup... Bu ortamda, seçim öncesinde askerlik üzerinden oy devşirmeye çalışmak, 'bak sana bedelli çıkaracağım, oy ver falan' bu Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Benim şu anda gündemimde öyle bir şey yok."

Muhabir: Yeşim Sert Karaaslan, Ali Kemal Akan, Merve Yıldızalp