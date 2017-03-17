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17 Mart 2017 Cuma 12:03

İstanbul kendi kendini yönetsin

  İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. 

İstanbul kendi kendini yönetsin
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İstanbul kendi kendini yönetsin

   İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 16 Nisan Referandum çalışmaları kapsamında AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı. 
   İstişare toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Kadir Topbaş'ın yanı sıra meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantı kapsamında konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Referandumun önemini anlatırken, gelmesi planlanan başkanlık sistemi ile işlerin daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, burada yaptığı konuşmada “Rejim değişikliğini 1923 yılında yaptık, o geride kaldı. Ama rahat hareket edebilen bir devlet yapısının oluşması gerekiyor. Biz bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yetkilerimizin artırılmasını istiyoruz. Hatta İstanbul'a özel bir yasa talebimiz oldu. Niye daha çok işlem yapalım diye. Bu bize bir ayrıcalık versin diye değil. Türkiye'deki diğer Büyükşehir Belediye Başkanları, sayın başkanım İstanbul'a başka yasa yapsınlar sizin istedikleriniz bize bol geliyor. Bizimkiler size dar geliyor. Yani Malatya'nın, Denizli'nin Diyarbakır'ın bu büyükşehirlerin yasasıyla İstanbul'u yönetiyoruz, olmuyor, yürümüyor. Bunu istemek bir farklı şey mi istemektir. Krallık mıdır bu veyahut diktatörlük müdür.Belediye başkanı olarak tecrübe edindim ki üç dönemden beri bir farklı yasa olsa bu şehirde çok daha farklı iş yapabiliriz. Ne demektir bu, ne istiyorum? Diyorum ki İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın, kendi kararını kendi versin. Bu yanlış mı? Doğru. Böyle tek elden yürüsün” dedi.
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