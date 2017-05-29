İşte AK Parti'nin A Takımı

AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım olurken, parti sözcülüğüne Mahir Ünal getirildi.AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısında belirlenen AKP'nin yeni Genel Başkan Yardımcılarını açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik MKYK toplantısının ardından AKP Genel Başkan Yardımcıları belli oldu. AKP parti sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı hakkında basın toplantısı düzenledi. AKP'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde tüzük değişikliğine gidildiğini anımsatan Ünal, söz konusu değişiklik ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Genel Başkan Vekili olarak görev yapacağını söyleyerek, AKP'nin yeni Genel Başkan Yardımcılarını şöyle sıraladı:Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati YazıcıTeşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa AtaşSeçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet SorgunTanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir ÜnalDış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi EkerSosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur ÇalıkYerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol KayaEkonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet YılmazSivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahinİnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı KanMali İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat DemirözÇevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem KaraaslanAR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül”Kabine değişikliği hakkında sorulan soruya net cevap vermekten kaçınan AKP Sözcüsü Mahir Ünal,dedi.