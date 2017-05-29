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29 Mayıs 2017 Pazartesi 19:51

İşte AK Parti'nin A Takımı

AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu.

İşte AK Parti'nin A Takımı
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İşte AK Parti'nin A Takımı
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım olurken, parti sözcülüğüne Mahir Ünal getirildi.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısında belirlenen AKP'nin yeni Genel Başkan Yardımcılarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kritik MKYK toplantısının ardından AKP Genel Başkan Yardımcıları belli oldu. AKP parti sözcüsü Mahir Ünal, MKYK toplantısı hakkında basın toplantısı düzenledi. AKP'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresinde tüzük değişikliğine gidildiğini anımsatan Ünal, söz konusu değişiklik ile Başbakan Binali Yıldırım'ın Genel Başkan Vekili olarak görev yapacağını söyleyerek, AKP'nin yeni Genel Başkan Yardımcılarını şöyle sıraladı:
Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş
Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun
Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker
Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık
Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya
Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin
İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan
Mali İdari İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz
Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan
AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül”
Kabine değişikliği hakkında sorulan soruya net cevap vermekten kaçınan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, “Ben bu partide 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım, Bakanlık yaptım. Şimdi partim beni Grup Sözcülüğü ve Medya Tanıtım Başkanlığı ile onurlandırdığı için partime ve liderime müteşekkirim” dedi.
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