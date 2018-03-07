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İsteyen makam aracıyla Meclise giremeyecek

Meclise aranmadan makam araçlarıyla giren üst düzey bürokratların yer aldığı liste yenilendi.

İsteyen makam aracıyla Meclise giremeyecek

Meclise aranmadan makam araçlarıyla giren üst düzey bürokratların yer aldığı liste yenilendi.

07 Mart 2018 Çarşamba 15:11
İsteyen makam aracıyla Meclise giremeyecek

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - Meclise aranmadan makam araçlarıyla giren üst düzey bürokratların yer aldığı liste yenilendi. Buna göre; vali yardımcıları, kaymakamlar, hakim ve savcılar, kuvvet komutanları ile Sahil Güvenlik Komutanı dışındaki general ve amiraller makam araçlarıyla Meclis Kampüsüne giremeyecek.

Meclis Güvenlik Yönetmeliğinin ekinde yer alan, "Güvenlikten Muaf Makam Sahipleri" listesi yenilendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı TBMM Başkanlık Divanı Toplantısında, bu liste gündeme gelmiş ve tartışıldıktan sonra, Meclis güvenliği açısından kapsamının daraltılması gerektiği vurgulanmıştı.

Başkanlık Divanı toplantısından sonra TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu başkanlığında toplanan Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurulu, bu listeyi güncelleyerek kapsamını daralttı.

Güvenlikten Muaf Makam Sahipleri listesinin yeni hali, TBMM Başkanlık Divanında onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanacak.

Daha önce listede yer aldıkları için, makam araçlarıyla aranmadan Meclis Kampüsüne giren makam sahipleri arasında yer alan vali yardımcıları, kaymakamlar, hakim ve savcılar, genel müdürler, general ve amiraller, artık makam araçlarıyla kampüse giremeyecek.

Sadece; 81 il valisi, il belediye başkanları, eski milletvekilleri, müsteşar, müsteşar yardımcıları, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri, başsavcıları, üniversite rektörleri, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık yapmış olan kişiler, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, Sahil Güvenlik Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü listede yer aldıkları için aranmadan makam araçlarıyla Meclis Kampüsüne girebilecek.

"Gelmek istediği milletvekilinden randevu alacak"

Salim Uslu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, makam araçlarıyla TBMM Kampüsüne giren makam sahibi kişilere kısıtlama getirdiklerini vurgulayarak, bu kişilerin, gelmek istedikleri milletvekillerinden ya da makamlardan randevu alabileceklerini söyledi.

Uslu, "Bir il ya da ilçedeki vali yardımcısı, savcı, hakim ya da kaymakam makam aracıyla Meclis Kampüsüne giremeyecek. Meclise makam aracıyla geldiği zaman şoförü, aracı Dikmen Kapıdaki ziyaretçi otoparkına park edecek ve ondan sonra normal ziyaretçi gibi Meclise girebilecek. Nasıl Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığa isteyen kişi, makam aracıyla istediği zaman giremiyorsa Meclise de giremeyecek." diye konuştu.

"Milletvekillerinin konulan kurallara uyması lazım"

TBMM İdare Amiri Uslu, güvenlikle özgürlük arasındaki dengenin iyi kurulması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah korusun, Meclise yönelik bir tehdit ya da taciz olursa, bunun altından kalkamayız. Çünkü bu saldırı yapıldığı zaman, Ankara'nın kalbinde olan TBMM'ye yapılmış olacaktır. Bu nedenle milletvekillerimizin alınan kararlara ve konulan kurallara çok sıkı şekilde uyması lazım. Bir milletvekilinin, diğer vekilin almadığı misafirleri istediği saatte kendi aracına alıp içeri alması, buradaki güvenliği çok ciddi şekilde tehlikeye düşürmektedir."

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