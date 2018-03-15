İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem partideki görevlerinden istifa etti
İYİ Parti'de şok istifa
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem partideki görevlerinden istifa etti
15 Mart 2018 Perşembe 08:35
İYİ Parti'de şok istifa
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem partideki görevlerinden istifa etti.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem, partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partideki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Erdem’in ayrılık mesajı şöyle: “İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliği, Genel İdare Kurulu üyeliği ile Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerimden 12 Mart 2018 tarihi itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Siyasi hayatım boyunca bana desteklerini esirgemeyen bütün gönüldaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum.Allah'a emanet olunuz…”
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