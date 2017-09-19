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Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı tebrik ederek, "Basında bazı beyanlar çıkıyor. Moraliniz bozulmasın. Siz fevkalade hizmetler yapacaksınız. Bunu hem Türkiye hem de dünya özlemle bekliyor." dedi.

Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

TBMM Başkanı Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı tebrik ederek, "Basında bazı beyanlar çıkıyor. Moraliniz bozulmasın. Siz fevkalade hizmetler yapacaksınız. Bunu hem Türkiye hem de dünya özlemle bekliyor." dedi.

19 Eylül 2017 Salı 20:46
Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

Kahraman, kabulde, Erbaş'ı Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti ve başarılar diledi.

Erbaş da Kahraman'a teşekkür ederek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisini bu önemli göreve layık gören devlet büyüklerine şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Devlet büyüklerini ziyaret ederek, onların tecrübelerinden istifade etmek istediğini dile getiren Erbaş, "Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanı olarak din hizmetlerinden, din eğitiminden, dini konulardan sorumlu olsak da nihayetinde bir idareciyiz. Sayın Meclis Başkanı'mızın bu konudaki tavsiyelerinden istifade edeceğiz. Özellikle idarecilik konusundaki tecrübelerinden yararlanacağız. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun, bu ulvi ve sorumluluk gerektiren görevde bizlere yardım etsin." diye konuştu.

Kahraman ise Türkiye'nin sadece 800 bin kilometrekare olarak görülemeyeceğini, gönül coğrafyasının çok daha geniş olduğunu belirterek, "Siz sadece Türkiye'deki diyanetin değil, bütün dünya üzerinde de bir diyanet işleri başkanı olarak değerlendirileceğiniz muhakkaktır. Mühim olan hoş bir seda bırakmak. İnşallah siz de hoş sedalar bırakacaksınız. Değerli hizmetler yapacaksınız." dedi.

Kahraman, inanç dünyasının Türkiye'nin önderliğini beklediğini, Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı olarak bu önderliğe gerekli katkıyı yapacağına inandığını vurguladı.

TBMM Başkanı Kahraman, "Basında bazı beyanlar çıkıyor; armudun sapı, üzümün çöpü derler, icraatı görmeden ezbere hareket ederler. Moraliniz bozulmasın. Siz fevkalade hizmetler yapacaksınız. Bunu hem Türkiye hem de dünya özlemle bekliyor." dedi.

Kabulün sonunda, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahraman'a, hat sanatı ile yazılmış Ayetel Kürsi duası, Kahraman da Erbaş'a, porselen fincan takımı hediye etti.

Muhabir: Seval Güler

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Türkiye
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