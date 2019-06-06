Karadeniz gezisinde İmamoğlu'na VIP ambargosu



Çıktığı Karadeniz gezisi sırasında açık hava mitingleri düzenleyen Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu'da havalimanı VIP salonuna alınmaması sert tepkilere neden oldu. Vatandaşların coşku dolu gösterisiyle karşılanan ve bu sırada çıkan izdihama Havalimanı içerisinde engel olamayan güvenlik güçleri zor durumda kalırken, Ordu valisi bu konuda soruşturma açıldığını duyurdu. İmamoğlu'nun VIP salonuna girmesini yasaklayan Ordu Valiliği'nin engellemelerine, karşılamaya gelen vatandaşlar ve CHP yöneticileri sert tepki gösterdi. İşte o haberin ayrıntıları;

Ordu Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonuna alınmaması hakkında açıklama yaptı. Valilik, açıklamasında, "İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır" denildi.



CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu dün Trabzon, Giresun ve Ordu'da halka hitap etti. İmamoğlu, gece saatlerinde İstanbul'a dönüş için Ordu-Giresun Havalimanı'na gitti. Burada İmamoğlu havalimanının VIP kapısından alınmadı. Ordu Valiliği ise yaptığı açıklamada, "İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da yaşananlara tepki gösterdi.

Ordu Valiliği, bir televizyon kanalında ve bazı internet haber sitelerinde yayınlanan, "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmadığı" yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında İmamoğlu'nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat edeceği bilgisi üzerine güvenlik açısından gerekli tüm tedbirlerin alındığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler, araçlarından inerek VIP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istemişlerdir. Bu teşebbüs üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik uçak yolcu manifestosunda (Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, Gülşah İnce, Çağlar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp) VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı kendilerine ifade edilmiştir."

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan Torun'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan "VIP salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır" hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağının belirtildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etmişlerdir. Bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınmış olup grubun aprona çıkmasına izin verilmemiştir. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparkına yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben 'Bu Vali tam bir it' ifadesini kullanmıştır.

Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yönelmiş ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldığında, şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak, hepsi birden aranmadan geçmek istemişlerdir. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına hitaben, 'Tayyip'in uşakları bunlar. Haysiyetsizler, şerefsizler...' diyerek hakarette bulunmuştur. Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan olayla ilgili gerekli kamera kayıtları mevcut olup hakaret içerikli ifadelerle ilgili yasal işlemler Valiliğimizce başlatılacaktır."

CHP'Lİ TORUN'DAN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyin Torun ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vali Ordu'da talimatla hareket eden AKP İl Başkanıdır. Her şeyi bir yana bırakın misafirimize saygısızlık yapılmıştır. Emir demiri kesmiş belli ki... Devletin düştüğü duruma yazık" ifadelerini kullandı.