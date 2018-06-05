Karamollaoğlu'ndan Erbakanlı 'Sızliyeah' paylaşımı

Cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Millet İttifakı'nda yer almasına yönelik eleştirilere esprili bir paylaşımla cevap verdi.



Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi sık sık Erbakan'ın izinden gitmemekle suçlanırken, Erbakan'ın TBMM'de yaptığı tarihi konuşmayı paylaştı. 'Erbakan'ın kemiklerini sızlatıyorlar' sözleri eleştirilere cevap veren Karamollaoğlu'nun esprili mesajı sosyal medyada günün konusu oldu.

Karamollaoğlu, partisinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın 1996 yılından bir konuşmasını son zamanlarda fenomen olan 'Laiklik elden gidiyeah' repliğine atıf yaparak, "Erbakan'ın kemikleri sızliyeah!" notu ile paylaştı

Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, resmi Twitter hesabından Saadet Partisi'nin kurucusu merhum Necmettin Erbakan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Karamollaoğlu paylaşımında, Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'nın içinde yer alması nedeniyle yapılan eleştirilerilere yanıt verdi. Erbakan'ın 6 Temmuz 1996 tarihli TBMM konuşmasını paylaşan Karamollaoğlu, "Erbakan Hocanın kemikleri sızliyeah!" notunu düştü.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım aldı. Karamollaoğlu'nun paylaşımını Saadet Partisi de resmi hesabından paylaştı.



'LAİKLİK ELDEN GİDİYEAH' SÖZLERİ FENOMEN OLMUŞTU



Üsküdar'da gerçekleşen bir sokak röportajına katılan Süleyman Çakır isimli vatandaşın videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. Süleyman Çakır, 'Laiklik elden gidiyeah' sözleriyle çok sayıda capse konu olmuştu.

