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Politika:
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28 Şubat 2017 Salı 11:02

Karargah rahatsız manşetine sert sözler

​    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan’a hareketinden önce yaptığı açıklamada “Karargah rahatsız” manşetiyle ilgili açıklamada bulundu.

Karargah rahatsız manşetine sert sözler
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Karargah rahatsız manşetine sert sözler
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan’a hareketinden önce yaptığı açıklamada “Kararğah rahatsız” manşetiyle ilgili açıklamada bulundu.
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Hürriyet gazetesinin 'Karargah rahatsız' manşetiyle ilgili "Bu ifadeler bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı hayli hayli rahatsız etmiştir. Silahlı Kuvvetler rahatsız olduysa biz de rahatsız oluruz. Burada atılan başlık bir terbiyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya ne gazete yönetimi ne de patronaj kısmı muktedir değildir. Hukuki olarak takipçisi olacağız. Eski alışkanlıklar artık geride kaldı. herkes konumunu bilecek." dedi.
   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan hareketi öncesi açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Genelkurmay Başkanımız ile dün görüşmemiz birinci derecede malum El Bab operasyonunun tamamlanması sürecine yönelik yapılan bazı çalışmalar var. Türkiye, ABD, Rusya arasındaki görüşmeler nerelere geldi? Onların bir değerlendirmesini yapma fırsatı bulduk. El Bab operasyonu tamamlandı. Ama bu oradaki sürecin bitmesi anlamına gelmiyor. Koalisyon güçleriyle mutabık kalmamız halinde Münbiç ve Rakka adımları var. Bunları da birliktelik içerisinde yürütme önemli bir hedefimiz. Bunları uzaktan seyretme gibi bir durum içerisinde olamayız. Daha önce seyrettik bedelli oldu. Artık masada ve arazide olacağız dedik. 
  Diğer konu ismini verdiğiniz bu gazetede ön sayfada atılan başlık içeride atılan başlık çok daha çirkindi. Karargah rahatsız gibi manşetler bizleri de TSK'yı da rahatsız etmiştir. Bizim rahatsız olduğumuz konuda TSK'nın rahatsız olmaması mümkün değildir. Bu işin başı devlettir, hükümettir. TSK devletin bir uzvudur. Atılan başlık bir terbiyesizliktir, seviyesizliktir."
   Bu işin hukuku neyse o yapılıyor. Bunlar eski alışkanlıklar. Bunlar geride kaldı. Herkes konumunu bilecek. Şimdi kalkıp da 7 soruya 7 cevap derken silahlı kuvvetlerimizi zan altında bırakıyorsunuz. İşi daha ileriye götürüp Cumhurbaşkanı nereye giderse genelkurmay başkanı oraya gidiyor diyerek ayrıca bir terbiyesizlik yapıyorsunuz.
Bundan daha doğal ne olabilir? Bunlar dünyayı da bilmiyorlar. Dünyanın birçok yerinde devlet başkanları genelkurmay başkanlarıyla ziyarette bulunurlar. Ziyaretlerde birçok konu görüşülüyor. Sorumlu olan kişilerin yanımızda olmasından doğal bir şey olamaz. Genelkurmay Başkanımız da bu konuda detaylı bir açıklama yapacak."
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanPakistan GezisiHürriyet Gazetesi
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