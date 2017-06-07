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Politika:
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07 Haziran 2017 Çarşamba 21:08

Katar'da Türk askerinin konuşlanmasını içeren tezkere kabul edildi

Katar'da Türk askerinin konuşlanmasını içeren tezkere kabul edildi
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Katar'da Türk askerinin konuşlanmasını içeren tezkere kabul edildi


   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti arasında Katar topraklarında Türk Kuvvetleri’nin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşması ile anlaşmanın tadili hakkında protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
   Kanunun gerekçesinde, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Katar Devleti İçişleri Bakanlığı arasında 25 Aralık 2001 tarihinde imzalanan Güvenlik İş birliği Anlaşması hükümleri çerçevesinde, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş birliği Protokolü"nün 02 Aralık 2015 tarihinde Doha'da imzalandığı hatırlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Katar Devleti İç Güvenlik Kuvvetleri arasında tesis edilecek iş birliğinin prensip ve çerçevesini belirlemek maksadıyla hazırlanan protokol ile eğitim faaliyetlerinin planlama, koordinasyon ve icrasına ilişkin hususlar ve tarafların görev ve sorumlulukları belirlendiği kaydedildi.
   Tasarılar üzerinde konuşan MHP'li Ekmelettin İhsanoğlu, ‘'Dış politikada prensipli olmak gerekir. Cumhuriyetin kurucusu Atatürk dış politika temel fikirlerini bir talimatla ifade etmiştir. Birincisi ‘Arap dünyasına karışmayacaksınız. İkincisi, Emperyalist ve kolonyalist devletlerin ardında görünmeyeceksiniz. Üçüncüsü de Rusları tahrik etmeyeceksiniz. Bu prensibe riayet etmek lazım ve Arap ülkeleri arasındaki kavgalara girmemek lazım'' dedi.
   CHP Grubu adına konuşan Öztürk Yılmaz ise tasarının geri çekilmesi istedi ve Katar topraklarında TSK unsurlarının bulunmasının, bugünkü ortamda tehlikesine dikkat çekti. Öztürk ‘'Yarın bu kuvvet Katar emiri ve ailesini korumak için kullanılmak istenirse ne olacak?'' diye sordu.
   Sözcü'nün haberine göre Kanun tasarısı, Türkiye Katar’da müşterek bir karargah, koordinatör heyet, destek unsurları, kara ve deniz unsurları bulundurabilecek. Katar’da bulunacak birliğin asli görevinin; gerçekleştirilecek müşterek/birleşik tatbikatların ve eğitimlerin vasıtasıyla Katar’ın savunma imkanının ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin desteklenmesinin, her iki tarafın da diğer ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ile eğitim/tatbikatlar icra edebilmesini, terörizmle mücadelenin uluslararası barışa katkı sağlamak olması amaçlanıyor.
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