Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110386
ALTIN
143.700
DOLAR
3.4442
STERLİN
4.4467
EURO
4.1074
Süper Lig'de görünüm
Süper Lig'de görünüm
Akhisar Belediyespor evinde galip
Akhisar Belediyespor evinde galip
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Ramil Guliyev, Berlin'de ikinci oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın sahibi oldu
Fenerbahçe Ankara deplasmanında 3 puanın...
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik
A Milli Futbol Takımı'nın aday...

Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nu ziyaret için Maltepe Cezaevi'ne gideceği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nda, partisinin İstanbul Milletvekili Berberoğlu'nu ziyaret için Maltepe Cezaevi'ne gideceği öğrenildi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 14:21
Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek

ANKARA - MEHMET TOSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nda, Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'ndaki programı netleşti.

Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanındaki "Adalet Kurultayı"na katılan Kılıçdaroğlu, yarın kurultayın tamamlanmasının ardından Ankara'ya dönecek.

Kılıçdaroğlu, başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kurban Bayramı'nın ilk günü 1 Eylül'de ise tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'da olması bekleniyor.

Maltepe Cezaevi'ndeki ziyaret için Adalet Bakanlığına izin başvurusunda bulunan Kılıçdaroğlu, bu talebin olumlu karşılanması halinde Berberoğlu ile görüşerek, bayramını kutlayacak.

Kılıçdaroğlu'nun bayramın diğer günlerini ise ailesiyle geçireceği, çeşitli ziyaretler yapacağı öğrenildi.

Yürüyüş sonrası ikinci ziyaret

Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından 15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatan Kılıçdaroğlu, 25 gün boyunca yaklaşık 430 kilometre yol yürümüştü.

Kılıçdaroğlu, 9 Temmuz'da vatandaşların katılımıyla Maltepe'de büyük bir miting yapmış ardından, 10 Temmuz'da Berberoğlu'nu ilk kez ziyaret etmiş, Maltepe Cezaevi'nde yaklaşık 2 saat kalmıştı.

Kurban Bayramı'ndaki bu ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun 10 Temmuz'un ardından ikinci ziyaret olacak.

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluİstanbul Milletvekili Enis BerberoğluKurban BayramıMaltepe CezaeviPolitika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik
MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı
MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur
Bahçeli: Bu kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuştur
Bahçeli: Bu kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuştur
Adalet Kurultayı Başladı, Kılıçdaroğlu; Zulme ortak olmayacağız
Adalet Kurultayı Başladı, Kılıçdaroğlu; Zulme ortak olmayacağız
Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi
Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi
Başbakan Yıldırım Zafer Haftası mesajı yayınladı
Başbakan Yıldırım Zafer Haftası mesajı yayınladı
TBMM Başkanı Kahraman, personelle bayramlaştı
TBMM Başkanı Kahraman, personelle bayramlaştı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim