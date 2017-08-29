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Kılıçdaroğlu: Çayınızı içtik, lokmanızı yedik, helal edin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde, vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendini karşılayan yaşlı kadınların elini öperek hallerini sordu.

Kılıçdaroğlu: Çayınızı içtik, lokmanızı yedik, helal edin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultayın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde, vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, kendini karşılayan yaşlı kadınların elini öperek hallerini sordu.

29 Ağustos 2017 Salı 10:29
Kılıçdaroğlu: Çayınızı içtik, lokmanızı yedik, helal edin

ÇANAKKALE (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın düzenlendiği Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde, vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Kurultayın son gününde, sabahın erken saatlerinde konakladığı kamp alanından hareket eden Kılıçdaroğlu, Kocadere köyüne geçti.

Burada köy muhtarı Güray Yaşın tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, köy meydanında organize edilen kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi, sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'na, burada keçi peyniri, bal, köy ekmeği, domates ve salatalıktan oluşan kahvaltının yanı sıra sıcak süt ve çay ikram edildi.

Kılıçdaroğlu, kahvaltı sonrasında köy halkına hitap etti

Kahvaltı sonrasında konuşan Kılıçdaroğlu, Kocadere köyünde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Efendim güzel bir sabah. Sayın muhtarımız bizi sofrasına davet etti, kapılarını açtı, kendisine yürekten teşekkür ediyorum, sağolsun varolsun. Emin olun benim hayatımın en mutlu günlerinden biri bu gün. Böylesine güzel bir sabah, güzel insanlarla beraber olmak, onlarla sohbet etmek, yaşlıları dinlemek onların sesine kulak vermek, duayla başladık duayla sonlandırdık soframızı dolayısıyla son derece mutluyum, memnunum. Köyün tarihini az önce muhtarımıza sordum çok eski bir tarihi var. Böylesine köklü bir köyde muhtarımla beraber, köylülerle beraber olmak onların çayını içmek, ekmeğini yemek benim için dünyanın en mutlu günlerinden birisi. Bu vesileyle ben de hepinize yürekten teşekkür ediyorum sağolun, var olun diyorum. Çayınızı içtik lokmanızı yedik helal edin diyorum."

Kılıçdaroğlu, daha sonra köy meydanındaki "Yüceliş Anıtı" önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Köydeki yaşlı kadınların elini öptü.

Kahvaltı programına, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Çanakkale Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve bazı partililer katıldı.

Muhabirler: İsmail Ersan, Burak Akay, Seyhan Kırıcı

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Son Güncelleme: 29.08.2017 11:47
Anahtar Kelimeler:
PolitikaKemal KılıçdaroğluChpAdalet Kurultayı
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