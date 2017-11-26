Kılıçdaroğlu: Huzur içinde yaşamak için el birliğiyle mücadele vereceğiz

ANTALYA(AA) - Antalya'da temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ü ziyaret etti.

Ziyaretin ardından belediye önünde kendisini karşılayanlara hitaben konuşan Kılıçdaroğlu, Kemer'in insanlarının, doğasının, ovalarının, güzel olduğunu, bu kadar güzellikte ihtiyaç duyulan şeyin huzur içinde yaşamak olduğunu söyledi.

"Güzel vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz"

Türkiye'de huzur içinde yaşamak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "İster doğuda ister batıda ister güneyde, kuzeyde, isterse Kemer'de hepimiz huzur içinde yaşamalıyız. Görüşlerimiz, kimliklerimiz farklı olabilir, yaşadığımız bölgeler farklı olabilir ama bayrağımızın altında güzel vatanımızda huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

"Bir arada kardeşçe yaşayabiliriz"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ben size sadece ve sadece huzur vadediyorum, huzurlu, güzel bir Türkiye vadediyorum. Birlikte huzur içinde yaşayacağız ve bunun mücadelesini el birliğiyle vereceğiz. 2019'a az süre kaldı. Gerginliklerden, kavgalardan bıktık, yeter artık. Bu ülkede hangi görüşten olursak olalım bir arada, kardeşçe yaşayabiliriz. Niye yaşamayalım, ne var önümüzde engel? Bağırmakla, çağırmakla ülkeler yönetilseydi, ülkeler büyüyebilseydi dünyanın en gelişmiş ülkesi olurduk. Demek ki bu işler bağırmakla olmuyor. Bu işler kavga ederek, diğer ülkelere kafa tutarak olmuyor. Ne demiş savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış'. Bundan daha güzel ne olabilir?"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu daha sonra, şiddetli yağış ve hortumdan zarar gören Kumluca ilçesine hareket etti.