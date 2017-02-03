Politika:
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03 Şubat 2017 Cuma 11:02

Kılıçdaroğlu istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'nin CHP'li katip üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi

Kılıçdaroğlu istifasını istedi
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Kılıçdaroğlu istifasını istedi
   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'nin CHP'li katip üyesi Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in divan üyeliğinden istifasını istedi.Kabarık iletişim faturası ile gündeme gelen Türkmen bu konuda bir açıklama yapmamaış susmayı tercih etmişti.Elif Doğan Türkmen'in 13 ayda Meclis’e 2 milyon lirayı aşan iletişim ve haberleşme gideri ödettiği ortaya çıkmış ve bu toplumda tepkilere neden olmuştu. Bir haftadır konuşulan olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘izahat’ istediği vekilinin TBMM’deki ‘divan üyeliği’ görevinden istifa etmesini istedi.
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Anahtar Kelimeler
Kemal KılıçdaroğluElif Doğan Türkmen
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