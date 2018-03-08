Kılıçdaroğlu: Kadınları dışlayan anlayışı ters yüz etmemiz lazım

AYDIN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efes Kongre Merkezi'nde kadın muhtarların katılımıyla düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına başlamadan önce salondakilerin "hak, hukuk, adalet" sloganı atması üzerine "Adaleti elbette getireceğiz önce kadınlar için." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetin aslında bir kadın devrimi olduğu görüşüne katıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyeti birlikte kurduk, kadınları her zaman baş tacı yaptık. Onlar milli mücadelenin kahramanıydı. Bugün aynı yüreklilikle cumhuriyetimizi eski ayarlarına döndürerek çağdaş Türkiye'yi yeniden kadınlarla inşa edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, kadınların ekonomide çok daha güçlü olması ve hayatın her alanında yer alması için "göze göz dişe diş mücadele etmesi" gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddet son 15 yılda yüzde bin 400 arttı. Ne oluyor bize? Neden kadına yönelik şiddet, hangi gerekçeyle? Çocuk evlilikler neden oluyor? Eğer kadınlar yeniden ayağa kalkabilirlerse, hak mücadelesi başlatırsa 2019'a cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıran bir yıl olarak gireceğiz. 2019 benim için ne kadar önemliyse kadın için daha fazla önemlidir. Kadın her alanda görev almak zorundadır."

Konuşmasında Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kamulaştırdığı 177 dönümlük araziyi referandum yaparak yeşil alan olarak düzenlediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Aydın, demokrasi kültürünü değiştiriyor, demokrasinin ne olduğunu bütün Türkiye'ye gösteriyor. Başka belediyeler olsa, örneğin İstanbul olsa imara açar, nefes alacak yer bulamazlar, sonra dönüp derler ki 'Biz İstanbul'a ihanet ettik.' Niye ettin kardeşim, Aydın sandığı koyuyor, 'AVM mi, park mı yapalım' diye soruyor." ifadesini kullandı.

"Parlamentoda kavga çıkmaz"

Kılıçdaroğlu, demokrasinin işgal altında olduğunu, kimsenin hakkını arayamadığını iddia ederek yasama, yürütme ve yargı arasındaki dengenin çok önemli olduğunu bildirdi.

Demokrasiyi kadınların kurtarabileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Gerilen bir toplumla karşı karşıyayız. Demokrasinin askıya alındığı toplumlarda toplum gerilir. Herkes düşüncesini özgürce söyleyemeyecekse hangi demokrasiden söz edebiliriz. Bizim süratle demokrasi devrimi yapmamız lazım. Bu mücadelenin koçbaşı da topuklu efe ve kadınlar olacaktır." dedi.

Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına birçok gelişmiş ülkedeki kadınlardan daha erken kavuştuğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, buna rağmen kadının bu hakkı yeterince kullanamadığını iddia etti.

Parti olarak tüzüklerinde yüzde 33 cinsiyet kotasının bulunduğunu, bu kotanın yasal zorunluluk haline gelmesi için siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması konusunda çağrıda bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, parlamentoda yüzde 33 kadın kotası sözü vermeyen siyasi partilere kadınların da oy vermemesini istedi.

Kılıçdaroğlu, "Kadınları dışlayan, ikinci sınıf sayan bir anlayışı ters yüz etmemiz lazım. Kadın erkek eşitliğini elbette savunacağız. Yaşamın her alanı kadınlarla dolu olduğu sürece Türkiye normalleşir. Parlamentoda yüzde 40 kadın olduğunu düşünün vallahi parlamentoda kavga çıkmaz herkes daha güzel konuşur." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin de en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınların verdiği bu mücadeleden başarıyla çıkacaklarına inandığını kaydetti.

"Pozitif ayrımcılık uyguluyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise konuşmasında cumhuriyeti aslında bir "kadın devrimi" olarak gördüklerini belirterek, belediyede pozitif ayrımcılık uyguladıklarını, hizmetlerin odağına kadınları yerleştirdiklerini dile getirdi.

Kadın muhtarlar adına konuşan Gündoğan Mahallesi Muhtarı Hanife Kırkuşu da kadın muhtarların çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılmasını istedi.

Etkinlikte, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son balo, konservatuvar öğrencileri tarafından canlandırıldı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin video gösterimi yapıldı.

Muhabir: Efsun Yılmaz