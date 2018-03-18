CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz

ADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço Bulvarı'nda düzenlenen Çukurova Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü olduğunu hatırlattı.

ADANA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço Bulvarı'nda düzenlenen Çukurova Belediyesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bugünün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü olduğunu hatırlattı.

Çanakkale Savaşı'nın sadece bizim tarihimizin değil, dünya savaş tarihinin de önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yedi düvele karşı olağanüstü bir mücadele verildiğini ve bütün imkansızlıklar içerisinde Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

"Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik"

"Çanakkale Geçilmez" destanın 18 Mart'ta yazıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Çanakkale şehitlerini sevgi, saygı, rahmet ve şükranla andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün Afrin'de mücadele eden kahraman ordumuz... Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Ordu bu ülkenin onurudur, bir ülkenin namusudur. O nedenle, mücadele eden, bizim güvenliğimiz sağlayan, Türkiye'nin ,vatanın güvenliği için, bayrağı için mücadele eden kahraman ordumuza şükranlarımızı gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın adeta ön sözü olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Çanakkale Geçilmezi" nasıl tanımladığını onun sözleriyle anlattı.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale menüsünü hatırlattığı konuşmasında, bu zorlu şartlarda mücadele yapıldığını aktardı.

"Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım olmaz"

Bugünün özelliğinin Şehitleri Anma Günü olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleriyle bir aradaydım. Bir şehit babası, '15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar' dedi. Biz şehitler, gaziler ve şehit yakınları arasında hiçbir ayrım olmasın diye parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Aranıza iktidar partisinden ve diğer partilerden milletvekilleri gelirse lütfen her Adanalı şunu söylesin, 'Şehitler bizim şehitlerimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. CHP bir kanun teklifi verdi, siz de destekleyin, bunu lütfen her gittiğiniz yer de söyleyin.' Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım olmaz."

"Yerel yönetimler bizim işimiz"

Kılıçdaroğlu, bütün belediyelerine açık ve net iki talimatı olduğunu belirtti.

İlk olarak belediye başkanlığını kazandıkları andan itibaren, bir partinin değil tüm beldenin belediye başkanı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacaksınız. Belediye başkanı, beldenin seçimle gelmiş amiridir. Ayrım yapılmaz. Geçen gün iktidar partisinin yani AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, 'Metro yapacağız. Önce bize oy veren vatandaşların olduğu yere metro yapacağız.' Hala ve hala topluluğu ayırmaktan, bölmekten kendilerini alamadılar." ifadesini kullandı., yerel seçimlerle ilgili hedeflerini anlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:"Size sözüm var İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Denizli'yi alacağız, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim işimizdir. Biz ayrılık gayrılık yapmayız. Kim bizim beldelerde yaşıyorsa herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ayırım yapmak bizim kitabımızda, inancımızda yoktur, bizim ahlakımızda da yoktur. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar biz toplumu kaynaştıracağız, birleştireceğiz. Toplum çok gerildi. Hele bir zat var sabah, öğle, ikindi, gece yarısı konuşur, bir kalkarız sabah yine konuşur ve toplum geriliyor. Fazla konuşmayla ülke kalkınsaydı kişi başına gelirimiz en azından 35-40 bin dolar olurdu. Fazla konuşuyorlar dolar, işsizlik artıyor. Fazla konuşuyorlar çiftçi perişan, esnaf perişan.", en az suç işlenen belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlar huzur istiyor ve dolayısıyla bizim belediyeler görev yaptığı sürece göreceksiniz Türkiye'de huzur, bereket olacak, güzellikler olacak. Türkiye'de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecek. Hiçbir gazeteci, milletvekili hapiste olmayacak. Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken OHAL'i de kaldıracağız. OHAL'i de getiriyorlar, istediğiniz kadar getirin, istediğiniz kadar baskı kurun, yolumuz birdir Türkiye yoludur. Yoldan dönen namerttir, dönmeyeceğiz."

Çanakkale Savaşı'nın sadece bizim tarihimizin değil, dünya savaş tarihinin de önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, yedi düvele karşı olağanüstü bir mücadele verildiğini ve bütün imkansızlıklar içerisinde Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

"Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik"

"Çanakkale Geçilmez" destanın 18 Mart'ta yazıldığını belirten Kılıçdaroğlu, Çanakkale şehitlerini sevgi, saygı, rahmet ve şükranla andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün Afrin'de mücadele eden kahraman ordumuz... Kahraman ordumuza tarihin her döneminde güvendik, yine güveniyoruz. Ordu bu ülkenin onurudur, bir ülkenin namusudur. O nedenle, mücadele eden, bizim güvenliğimiz sağlayan, Türkiye'nin ,vatanın güvenliği için, bayrağı için mücadele eden kahraman ordumuza şükranlarımızı gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Çanakkale'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın adeta ön sözü olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün "Çanakkale Geçilmezi" nasıl tanımladığını onun sözleriyle anlattı.

Kılıçdaroğlu, Çanakkale menüsünü hatırlattığı konuşmasında, bu zorlu şartlarda mücadele yapıldığını aktardı.

"Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım olmaz"

Bugünün özelliğinin Şehitleri Anma Günü olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleriyle bir aradaydım. Bir şehit babası, '15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar' dedi. Biz şehitler, gaziler ve şehit yakınları arasında hiçbir ayrım olmasın diye parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Aranıza iktidar partisinden ve diğer partilerden milletvekilleri gelirse lütfen her Adanalı şunu söylesin, 'Şehitler bizim şehitlerimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, şehit yakınları arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. CHP bir kanun teklifi verdi, siz de destekleyin, bunu lütfen her gittiğiniz yer de söyleyin.' Şehit yakınları ve gaziler arasında ayrım olmaz."

"Yerel yönetimler bizim işimiz"

Kılıçdaroğlu, bütün belediyelerine açık ve net iki talimatı olduğunu belirtti.

İlk olarak belediye başkanlığını kazandıkları andan itibaren, bir partinin değil tüm beldenin belediye başkanı olduklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayacaksınız. Belediye başkanı, beldenin seçimle gelmiş amiridir. Ayrım yapılmaz. Geçen gün iktidar partisinin yani AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, 'Metro yapacağız. Önce bize oy veren vatandaşların olduğu yere metro yapacağız.' Hala ve hala topluluğu ayırmaktan, bölmekten kendilerini alamadılar." ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerle ilgili hedeflerini anlattığı konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Size sözüm var İstanbul'u alacağız, Ankara'yı alacağız, Adana'yı alacağız, Mersin'i alacağız, Antalya'yı alacağız, Denizli'yi alacağız, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim işimizdir. Biz ayrılık gayrılık yapmayız. Kim bizim beldelerde yaşıyorsa herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Ayırım yapmak bizim kitabımızda, inancımızda yoktur, bizim ahlakımızda da yoktur. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar biz toplumu kaynaştıracağız, birleştireceğiz. Toplum çok gerildi. Hele bir zat var sabah, öğle, ikindi, gece yarısı konuşur, bir kalkarız sabah yine konuşur ve toplum geriliyor. Fazla konuşmayla ülke kalkınsaydı kişi başına gelirimiz en azından 35-40 bin dolar olurdu. Fazla konuşuyorlar dolar, işsizlik artıyor. Fazla konuşuyorlar çiftçi perişan, esnaf perişan."



Kılıçdaroğlu, en az suç işlenen belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlar huzur istiyor ve dolayısıyla bizim belediyeler görev yaptığı sürece göreceksiniz Türkiye'de huzur, bereket olacak, güzellikler olacak. Türkiye'de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edecek. Hiçbir gazeteci, milletvekili hapiste olmayacak. Türkiye'nin üzerine karabasan gibi çöken OHAL'i de kaldıracağız. OHAL'i de getiriyorlar, istediğiniz kadar getirin, istediğiniz kadar baskı kurun, yolumuz birdir Türkiye yoludur. Yoldan dönen namerttir, dönmeyeceğiz."

Muhabir: İsmihan Özgüven-İbrahim Erikan