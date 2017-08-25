ANKARA - (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurban vekaletini Türk Kızılayına verdi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ı kabul ettiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu, kabul sırasında kurban vekaletini yurt içinde ve yurt dışında (Kosova) kesilmek üzere Türk Kızılayı'na verdi.

Kınık ise açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın da kurban vekaletlerini Kızılay'a verdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kendileri adına yurt içinde ve yurt dışında birer kurban keseceğiz ve etlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Kızılay Türkiye'nin dünyaya uzattığı eldir, Türkiye'nin yardım kuruluşudur. Bize duyulan ve itimada şükranlarımızı sunuyoruz. Görevimizi en büyük titizlikle yapacağımız konusunda Kızılaya vekaletini veren tüm hayırseverlerin emin olmasını isteriz."

Muhabir: Barış Gündoğan