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04 Mart 2017 Cumartesi 19:02

Kılıçdaroğlu Ogan'a yapılan saldırıyı kınadı

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu Ogan'a yapılan saldırıyı kınadı
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Kılıçdaroğlu Ogan'a yapılan saldırıyı kınadı
   CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu,  burada yaptığı açıklamada, MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta konuşma sırasında saldırıya uğramasını kınadı.
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
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