Kılıçdaroğlu Ogan'a yapılan saldırıyı kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ziyaret etti. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta konuşma sırasında saldırıya uğramasını kınadı.