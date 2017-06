Kılıçdaroğlu, sahuru taksici esnafıyla yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,sahurda Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ni ziyaret etti.Bakırköy Belediye Başkanı ile taksicilerin sahur programına katıldı. Kılıçdaroğlu burada sahur yaptığı taksicilere açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Sizler direksiyon sallıyorsunuz. Gece gündüz demiyorsunuz. 24 saat çalışarak evinize helal ekmek götürmek istiyorsunuz. Ve bunun da huzur içinde yapmak istiyorsunuz. Siyasetçinin görevi de ülkeyi yönetirken ülkeye huzur getirmek.Biz bu amaçla siyaset yapıyoruz. Ve bu amaçla da çalışıyoruz. İstiyoruzki her eve ekmek girsin. Her evde huzur olsun. Memlekette huzur olsun. Birlikte yaşayalım. Görüşlerimiz farklı olabilir. Farklı siyasi partilere oy verebiliriz. Ama sonuçta aynı ülke de huzur içinde yaşamak isteriz. Bu çerçeve de bu ramazanın hepimize huzur getirmesini dilerim. Evlerimizde okullarımızda yuvalarımızda taksi duraklarımızda huzur olsun. İsteriz. Dolayısıyla bu akşam birlikteyiz. Emeğiniz gerçektende kutsaldır.Emeğiniz gerçektende helaldir. Çalışıyorsunuz. Üretiyorsunuz. Biz siyasetcilerinde bu çalışmanıza karşı sizlere hizmet etmesi lazım. Size verdiğimiz hizmet ölçüsünde bu ülkede huzur gelecektir. Hayırlı ramazanlara hayırlı bayramlar" şeklinde konuştu.Ardından Kılıçdaroğlu taksicilerin sorunlarını dinledi. Kooperatifin tek kadın şoförübir süre Kılıçdaroğlu'nun yanına oturarak sohbet etti. Bu arada taksi durağında bulunan kadın bir yolcu CHP Genel Başkanından bir isteği oldu. Kılıçdaroğlu kendi not aldı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu taksicilerle toplu fotoğraf çekilerek havalimanından ayrıldı.