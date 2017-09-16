Kılıçdaroğlu, Tarık Akan'ı ölüm yıl dönümünde andı

ANKARA

, sinema sanatçısı'ı ölümünün birinci yılında sevgi ve özlemle andığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmuş değerli bir sanatçı ve aydın bir insandı. Tarık Akan'ı ölümünün birinci yılında sevgi ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Esin Işık