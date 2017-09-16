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Kılıçdaroğlu, Tarık Akan'ı ölüm yıl dönümünde andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Tarık Akan'ı ölümünün birinci yılında sevgi ve özlemle andığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Tarık Akan'ı ölüm yıl dönümünde andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Tarık Akan'ı ölümünün birinci yılında sevgi ve özlemle andığını kaydetti.

16 Eylül 2017 Cumartesi 13:35
Kılıçdaroğlu, Tarık Akan'ı ölüm yıl dönümünde andı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sinema sanatçısı Tarık Akan'ı ölümünün birinci yılında sevgi ve özlemle andığını kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'nin gönlüne taht kurmuş değerli bir sanatçı ve aydın bir insandı. Tarık Akan'ı ölümünün birinci yılında sevgi ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Esin Işık

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel BaşkanıKemal KılıçdaroğluTarık AkanTürkiye
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