Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115450
ALTIN
166.699
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5255
EURO
4.8592
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı

Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti.

19 Mart 2018 Pazartesi 21:36
Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul yaklaşık 45 dakika sürdü. Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da hazır bulundu.

Görüşmenin ardından, parti genel merkezinden ayrılırken Platform Sözcüsü eski bakan Yaşar Okuyan basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni Seçim Kanunu ve seçimlerde yaşanabilecek hilelerle ilgili yaptıkları hazırlıklar doğrultusunda partilere ziyaretlerde bulunduklarını belirten Okuyan, CHP'ye bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür etti.

Özellikle seçim güvenliği konusunda önce sandığa sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Okuyan, vatandaşların sandığa gidişini kolaylaştırmak için çaba gösterilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Okuyan, görüşmede Kılıçdaroğlu'nun da memnuniyetlerini dile getirerek, kendi çalışmaları hakkında bilgi verdiğini ve gelecek dönemde işbirliğini daha da artıracaklarının altını çizdi.

Demokrasiye ve sandıklara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Okuyan, TBMM'den geçen yeni seçim kanununun yeniden ele alınmasını istedi.

Yaşar Okuyan, seçim kanununda yapılan değişiklik sonrası vatandaşlara çok büyük görev düştüğünü hatırlatarak, "Hangi partiye oy verirsek verelim, mutlaka sandığa gideceğiz. Çünkü bir oy, bir oydur. İster iktidar partisine verin, ister 'A', ister 'B' partisine verin ama oy senin namusundur. Namusunu satma. Git, oyunu kullan. Çünkü bu seçimin bedeli çok ağır olabilir. Oyumuzu verelim, takdir neyse ona da razı olacağız." dedi.

"AK Parti ve MHP'ye de gideceğiz"

Kılıçdaroğlu'nun da seçimlerin sağlıklı olması noktasında çok duyarlı olduğunu dile getiren Okuyan, bunun için birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Okuyan, şunları kaydetti:

"Seçime katılma oranı yüzde 95'i bulduğu anda hangi iktidar hangi yasayı çıkarırsa çıkarsın, o tuzağın içerisinde boğulur. Seçime katılmayı mümkün olduğu kadar fazla sağlamamız lazım. Vatandaş şunu bilmeli; 'Benim oyum çok kıymetli, ben karar vereceğim Türkiye'nin geleceğine.' Bizim yapmaya çalıştığımız Türkiye'ye bu mesajı vermek. Kendi geleceğinin kararını sen vereceksin. Gayet basit, bir oy. O gün 'Tatile gittim, başım ağrıdı, tansiyonum yükseldi.' yok. Hangi partiye verirsen kabul ama bir oyunu ver."

Okuyan, AK Parti ve MHP ile sivil toplum kuruluşlarını da bu konuyla ilgili ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: Mehmet Tosun

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluPlatform Sözcüsü Eski Bakan Yaşar OkuyanPolitikaTemiz Seçim Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye karanlık hesaplara izin vermeyecek
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye karanlık hesaplara izin vermeyecek
Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadelenin taşıyıcı kolonlarından biri yargıdır
Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadelenin taşıyıcı kolonlarından biri yargıdır
Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı
CHP'den Ankara'nın Ulus semti için araştırma istemi
CHP'den Ankara'nın Ulus semti için araştırma istemi
2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek
2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek
Çankaya Köşkü'nde, Türkiye-Azerbaycan şehit çocukları buluştu
Çankaya Köşkü'nde, Türkiye-Azerbaycan şehit çocukları buluştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi
Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz
Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim