Kılıçdaroğlu; Teröre karşı dik duralım, ülkeyi kurtaralım

"TERÖRE KARŞI DİK DURURSAK, TERÖR BELASINDAN BU ÜLKEYİ KURTARIRIZ"

Beşiktaş ve Kayseri'deki katliam saldırılarının ardından hükümete ve güvenlik güçlerine tam destek veren: Teröre karşı dik dururma çağrısırda bulundu'nın düzenlediği kongrede konuşmada terörle mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.'nde CHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Umut Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, topluma umut vermek için çok sayıda gencin Türkiye'nin farklı illerinden geldiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, bir ülkenin gençleri olduğu sürece o ülkenin geleceğinden söz edilebileceğini ve yarınlara umutla bakılabileceğini ifade etti.Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının gençlerden oluştuğunu ancak bu kişilerin yarısının işi olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, kendi kuşağının bu alanda gerekli sorumluluğu yerine getiremedikleri değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim kuşak, gençlere gerekli önemi vermedi. Gençler, 'değişim' istediler, kapılarını kapattılar. Gençler, 'gelecek için umut' istediler, kapı kapandı. Gençler, daha çok çalışmak istedi, okumak istedi, okurken yurtlarda kalmak istediler ama önlerine barajlar kondu. Şimdi, sizler umut için tekrar toplanıyorsunuz." diye konuştu., gençlerin düşünce ortamının ülkenin geleceği olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:"Sizin kuşağınızın bir özelliği daha var. Dünyayla dalga geçmek. Yeri ve zamanı gelince, en güzel dersi verirsiniz. Ders verdiğiniz alanlardan birisi de Gezi olaylarıdır. Bütün dünyaya gençliğin damgasını vurduğu olaylar. O olaylardan sonra bir diktatöre diz çöktürdünüz. Bu, hala hazmedilmiş değil ama biz gayet iyi biliyoruz ki bu ülkenin gençleri, bu ülkenin umududur.Sizden isteğim, kesinlikle ayda bir kez, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni mutlaka okuyun. Orada göreceksiniz, bu ülkede devrimi yapan, ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden, ekonomik alanda kalkınması için olağanüstü başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini, gençlere bırakıyor. Hiçbir kuruma, hiçbir aileye, hiçbir kişiye değil, ülkenin gençlerine bırakıyor. Bu kadar ağır ve onurlu bir mirası devralmış durumdasınız. Neden ağır bir miras? O Gençliğe Hitabe'de size verilen görevler var. Bu görevi taşımak da herkesin değil sizin görevinizdir."Kılıçdaroğlu, kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun teröre hep birlikte onurla karşı durulacağını ve terörle mücadele edileceğini söyledi. Terörün, bir insanlık suçu olduğunu hep birlikte haykırılacaklarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Güçlü olursak, birlikte olursak, teröre karşı dik durursak, terör belasından bu ülkeyi kurtarırız. Gencecik, fidan gibi çocukları babaları toprağa veriyor. Bir babanın çocuğunu toprağa vermesi, hayatının en büyük acısıdır. Bu, acıdan Türkiye'yi kurtarmak lazım ve kurtarırken de akılla, mantıkla, birikimle mücadele edeceğiz.Bizi kaygılandıran, Türkiye'nin yakın tarihini dahi bilmeyen bir kadro tarafından Türkiye'nin yönetilmesidir. Yakın tarihi diyorum, Osmanlı tarihini zaten hiç bilmiyorlar. Türkiye'nin Ortadoğu bataklığına sürüklenmesini, bugün Türkiye'ye terör olarak dönmesini hep birlikte düşünmek zorundayız. 30 kişinin, 40 kişinin, 103 kişinin hayatını kaybettiği terör olaylarından sonra bir siyasi sorumlu ortaya çıktı mı? Bu, bizim demokrasi eksikliğimizi gösteriyor. Nerede, hangi yanlışları yaptık, bunu sorgulamamız gerekiyor."