CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından hükümeti eleştirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir!” açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından hükümeti eleştirdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından hükümeti eleştirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir!” açıklamasında bulundu.