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09 Şubat 2017 Perşembe 13:13

Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından hükümeti eleştirdi

Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi
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Kılıçdaroğlu Tv'lere gelen düzenlemeyi eleştirdi
CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter hesabından hükümeti eleştirdi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Çıkarılan yeni düzenlemeyle referanduma kadar sadece kendi boruları ötecek, televizyonlar sadece bir taraf lehine özgürce yayın yapabilecek. Milletin özgür iradesinden bu kadar korkan ve kendi savunduklarının doğruluğundan bu kadar şüphe duyan bir iktidar daha önce görülmemiştir!” açıklamasında bulundu.
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Anahtar Kelimeler
CHP LideriKemal Kılıçdaroğlu
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