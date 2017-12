Kırklareli 30 Aralık'a kilitlendi

Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılacağı kongre öncesi Ak Parti il teşkilatında heyecan üst seviyede.

HABER: Kemal KAÇMAZ

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı 6.Olağan Kongresi 30 Aralık Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

GÖZLER ALPER ÇİLER'DE

Kırklareli Kapalı Spor Salonu'nda saat 15'te başlayacak kongre öncesi bütün gözler de Ak Parti İl Başkanı Alper Çiler ve teşkilatına çevrildi. Skyturk muhabiri deneyimli gazeteci yazar Kemal KAÇMAZ, Alper ÇİLER'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

KONGRE ÇALIŞMALARI SON SÜRAT



Alper Çiler, "30 Aralık büyük gün öncesi heyecanımız dorukta. Başbakanımız Binali Yıldırım Bey başta olmak üzere, partimizin üst kademesi ve yöneticilerinin de göstereceği katılımın kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için teşkilatımız her türlü çalışmayı titizlikle yürütüyor.

Daha önceki kongrelerde olduğu gibi gerçekleşecek olan kongremizinde Allah'ın izniyle kardeşlik ve barış havası içerisinde geçmesini bekliyoruz. Sayın Başbakanımız'ın katılım gösterecek olması da Kırklarelimiz için gurur verici bir gelişmedir. Biliniyor ki, her Pazartesi günü halkımızla toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılar vatandaşımız ile parti arasında köprü görevi üstlenmektedir. Bir çok sorunun çözümü ve yapılacak projelerin temelleri bu toplantılarda atılıyor. Bu toplantıları çok önemsiyoruz ve halkımızın katılımından da memnunuz. Biz halkın sesine kulak tıkayan değil, kulak veren bir partiyiz. Çıktığımız zorlu yolda gerek içeriden, gerekse dışarıdan bizleri davamızdan ve mücadelemizden döndürmeye çalışanlara karşı hep dimdik ayakta durduk, durmaya da devam edeceğiz inşallah. Hiçbir güç bizleri yıldıramaz. Türkiyemiz yepyeni projelerle birlikte yoluna hızla devam edecektir. Gerçekleştireceğimiz kongremize bütün teşkilâtlarımız ve halkımız davetlidir" dedi.

VATANDAŞTAN BAŞKAN ÇİLER'E TAM DESTEK



Uzun yıllar Anavatan Partisi il başkanlığı görevini başarıyla yürütmüş ve Kırklareli halkının gönlünde taht kurmuş bir değer olarak yerini alan bir babanın evladı olan AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler halk arasında da ilgi odağı olmuş. Partili partisiz her kesimin sevgi seline kapılmış Başkan Çiler'i dinledikten sonra halkın nabzını yoklayan Gazeteci- Yazar Kemal KAÇMAZ'a vatandaşlar şunları dile getirdiler.

"Öncelikle söylemeliyiz ki, Cumhurbaşkanımızla da gurur duyuyoruz. Çünkü Türkiye'yi adeta sil baştan ele alarak yapılan hizmetler gurur verici ve bununla büyük takdir topluyor. Biz halk olarak siyasette böyle bir lideri bugüne kadar görmedik. Alper Çiler başkanımız da genç ve dinamik yapısıyla adeta her an her yerde. Dürüstlüğü ve sıcakkanlılığı ile de bizleri kendine hep yakın hissettirmiştir. Her vatandaşı tek tek dinlemesi ve üretken rol alması Ak Parti'nin Kırklareli'nde gün geçtikçe büyüyeceği gerçeğini taşımaktadır. Bugün ilimizdeki il başkanımız Alper Çiler'i siyasette daha yüksek makamlarda görmek ilimiz için büyük kazanç olacaktır. Çünkü hiç bir vatandaşı ayırt etmeden kucaklaması siyasetin sevgisini ortaya koyuyor ve başkanımıza sonuna kadar destek veriyoruz“ dediler.