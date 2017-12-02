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Koç: Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç, New York'taki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez" dedi.

Koç: Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koç, New York'taki Hakan Atilla davasına ilişkin, "Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez" dedi.

02 Aralık 2017 Cumartesi 22:05
Koç: Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, New York'taki Hakan Atilla davasına ilişkin, ''Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez.'' dedi.

Koç, partisinin Kahramankazan ilçe teşkilatının kongresinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de süren Hakan Atilla davasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Başka bir ülkenin bu ülkeyi yargılaması kabul edilemez." diyen Koç, "Sen bu işi zamanında yapsaydın. Üstünü kapattın. Lağım patladı, sen lağımı Türkiye'de tamir etseydin... Şimdi ise kokusu dünyayı sallayacak." ifadesini kullandı.

Koç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin de CHP'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Türkiye'nin bütün pisliklerden arınması gerektiğini ifade eden Koç, "Genel Başkanımız açıkladı ortada milyonlarca avro var, açıklanması gereken resmi belgeler ver. Orijinal dekontlar var, yurt dışına yabancı para transferiyle ilgili belgeler var her şey ortada.'' diye konuştu.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut başkan Hacı Mahmut Ayan yeniden seçildi.

Muhabir: Nuğman Göktaş

Son Güncelleme: 02.12.2017 20:34
Anahtar Kelimeler:
CHP KongresiHaluk KocKahramankazanPolitika
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