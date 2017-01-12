Konuşmama kararı aldılar

Meclis'te dün yaşanan tekme tokatlı kavganın ardından dört siyasi parti ilk kez "konuşmama" kararı aldı.Mecliste sandalyesi bulunan dört parti grup başkanvekilleri biraraya geldiler.Grup başkanvekilleri yaptıkları toplantıda Meclis'te gerilimin daha da artmaması için her gün 30 milletvekilinin yaptığı bir dakikalık konuşmalar,gerilimi düşürmek adına iptal edildi.
Parti grup başkanvekillerinin ortak aldıkları bu karar ,partilerin milletvekillerine tebliğ edildi.Meclis'teki rutin çalışmalar ise devam edecek.