Külünk; DEAŞ, PKK, FETÖ dünya savaşının araçları oldu

, "DEAŞ da PKK da, FETÖ de orta doğuda birinci dünya savaşından sonra virgülün konulmuş yerden, birinci dünya savaşın davam ettirme araçlarıdır. Her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir” dedi.“Bu milleti birbirinden ayıramazlar bundan kimsenin endişeniz olmasın” diyen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, “Bu topraklarda biz Duhok’u yalnız bırakmıyoruz. Zaho’yu yalnız bırakmıyoruz. Şırnak’ı mı yalnız bırakacağız. Biz bu topraklarda Kobani’de PKK’nın şiddetinden kaçan Kürt kardeşlerimiz nereye koştu. Kimin yüreğine koştu. Elbette Türkiye’ye koştu. Sonuna kadar kapıları kim açtı, Türkiye açtı. Halep’ten koşup gelen nereye gitti, Türkiye’ye geldi. Onları yalnız bırakmadık, onların arkasında dik duruyoruz da, Şırnak’ımı yalnız bırakacağız. Şırnak’ı mı terör örgütüne boyun büktüreceğiz. Asla ve katiyen bu olmayacak” dedi.Bölge belediyelerin geride yüklü miktarda borç bıraktıklarını ve bu paraların nereye gittiğini anlatan, “Bu belediyelerin bu kadar büyük borçları nereye gitti. Çöp toplamak yok. Su, yol, belediye hizmetleri problem. Ama ne hikmetse bu belediyelerin her biri borçlu. Biri şu kadar biri bu kadar nereye gitti bu kadar para. Ben söyleyeyim. Nereye gitti biliyor musunuz. Kandil’de obeziteliler var ya, hormonlular var ya. Hormonlu teröristler, hormonlu terörist başları var ya, bu illerde onların şirketleri var. Buralarda yaşayan vatandaşlar üzerine. O vatandaşların üzerine kurulu şirketler üzerinden o hormonlu teröristlerin dışarıdaki bankaların hesaplarına gitti. Kimin parası Şırnaklının, Cizrelinin, Diyarbakırlının, Hakkârilinin, Vanlının, Beytüşşebaplının. Peki size ne düştü. Çöp içerisinde kirli, belediyecilik yapmak yerine ayrımcılık yapıp bu milleti birbirine koparmak üzerine, millete zülüm etmek üzere kullanan bu işbirlikçilerin, küresel kirli ellerin emrine bu milleti hizmet etmeye kalktılar” diye konuştu.Terör örgütünün yıktığı binaların yeniden yapılacağını söyleyen, “Mağduriyetlerin hepsi gideriliyor, giderilmeye devam edilecek. Bu devlet sizi yalnız bırakmaz. Bırakmadı, bırakmayacak. Evine lokma götürenleri, silaha kurban ettirmek isteyen PKK ile mücadelede elbette istemediğimiz sonuçlar ortaya çıktı. Evler yıkıldı, mağduriyetler oluştu. Akşam insanlar binlerce lira geliri varken, sabah terör örgütün ihanetinden dolayı nerdeyse bir lokma ekmeğe muhtaç oldular” diye konuştu., “15 Temmuz’un arkasında ki, Şırnak’ı yakıp yıkmak için, Şırnaklıları katletmek için, tugaydan tankları çıkaran o içerde tutuklu iki general var ya, Şırnaklıları katletmek, yakıp yıkmak için, Türk Silahlı Kuvvetlerin o Mehmetçik dediğimiz, Muhammed’in ordusu dediğimiz, ordunun içinde olmayı asla hak etmeyen o iki generali 15 Temmuz gecesi bu ülkeyi işgal etmek üzere harekete geçiren asıl o dışarıdaki kirli güç var ya. Küresel kirli gücün ne Türk ne de Kürt umurunda. Hiç birimiz onların umurunda değiliz. Bir tek şey onların umurunda. Bu toprakları İslamsızlaştırmak. Bu toprakların Müslüman kimliğinden koparılması ve yanı başımızdaki Musul petrolleri onları ilgilendiriyor. Yanı başımızdaki Kerkük petrolleri onları ilgilendiriyor. Yanı başımızdaki Suriye’nin kuzeyindeki henüz çıkarılmamış petrol ve doğalgaz onları ilgilendiriyor.Petrol, doğalgaz burada ama yoksulluk Beytüşşebap’ta. Yoksulluk Duhok’ta. Ne hikmetse petrol Musul’da çıkıyor. Yoksulluk Musul’da. Musul’da sefalet var, Almanya’da sefahat var. DEAŞ orta doğunun haritalarını yeniden çizmek için kullandıkları bir araçtır. DEAŞ da PKK da, FETÖ de orta doğuda birinci dünya savaşından sonra virgülün konulmuş yerden, birinci dünya savaşın davam ettirme araçlarıdır. Her üçü de aynı güç merkezinin emrindedir” dedi.ileişbirliğine değinen, “Çukur kazarak, bu milletin geleceğini çukura düşürmek istediler. Çukur kazarak bu milletin barışını çukura düşürmek istediler. Çukur kazarak silahla özerklik ilan etme peşinde koştular. Asıl yapmak istedikleri şey şuydu. Türkiye’ye bir askeri darbe ile Türkiye’yi baş başa bırakmaktı. O silahların o mahallelerde Cizre, Silopi, Şırnak’ın mahallelerinde bu ülkenin askerlerine, polislerine, vatandaşlarına o El Yapımı Patlayıcılar, bixsiler, kaleşnikoflar, alüminyum nitratların bu ülkeye niçin sokulduğu şifreleri gözaltına alınıp tutuklanan teröristlerin ifadeleri ile 15 Temmuz işgal girişimine kalkan terör örgütün mensubu olan bu milletin asker üniformasını giymeyi asla hak etmemiş o hainlerin ifadelerinde saklıdır. Niçin o silahlar Şırnak’a sokuldu. Niçin Sur’a, Cizre’ye Silopi’ye sokuldu biliyor musunuz. Sokulmanın bir tek sebebi var. Bu topraklarda Kürt katliamı, Türkiye’yi darbenin eşiğine getirmek. Batı, doğuda ne oluyor dedirtip, Türkiye’yi bir darbenin eşiğine getirip, Türkiye’yi bir askeri darbe ile baş başa bırakıp, PKK ile FETÖ işbirliği içerisinde barış sürecin bütün güzelliklerini devlete ve millete karşı bir ayaklandırmaya dönüştürüp, darbenin önünü açmak için o süreçlerin hepsi kullanıldı. İfadelerini size söylemek istemiyorum. Bir gün o ifadelerin hepsi kitap haline gelecek. Ve okuduğunuzda bir kez daha yazıklar olsun size diyeceksiniz” dedi.