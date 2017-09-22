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'Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir'

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin yapmayı planladığı referandum konusunda, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir." dedi.

'Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir'

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin yapmayı planladığı referandum konusunda, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir." dedi.

22 Eylül 2017 Cuma 15:24
'Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir'

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş'e ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandum konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Şunu açıkça söyleyeyim. Bu referandum kararı ve referandumun gerçekleşmesi Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesidir. Türkiye, ulusal güvenlik meselesi konusunda uluslararası anlaşmalardan, ikili anlaşmalardan doğan haklarını kullanmakta kararlıdır, tereddüt göstermez."

'Bölge için hiç hayırlı olmaz'

Başbakan Yıldırım, "Burada bir çağrı daha yapmak istiyorum. Henüz zaman bitmiş değil. Kuzey Irak yönetimi, Barzani, bu sevdadan, bu inattan vazgeçmelidir. Bütün dünyanın karşı çıktığı ve açık olarak ikili ve uluslararası hukuka aykırı olarak inatla yapmaya çalıştığı bu referandum, bölgedeki Kürt kardeşlerimiz için de hayırlar getirmez. Bölge için hiç hayırlı olmaz." dedi.

'Tezkere asker gönderme hakkını veriyor'

Başbakan Yıldırım, TBMM'de yarın görüşülecek Başbakanlık tezkeresiyle ilgili de "Gelen tezkere, Türkiye'nin güney kara hudutları ötesinde ve mücavirinde olabilecek her türlü ülkemiz aleyhine, ülkemiz milli güvenliğini tehdit edecek gelişmelere karşı müdahale hakkını veriyor. Asker gönderme hakkını veriyor." ifadelerini kullandı.

'Kamuda taşeron çalışanların statülerini kalıcı esasa bağlayacağız'

Başbakan Yıldırım, taşeron düzenlemesiyle ilgili, "Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı, kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız." dedi.

'Daha sonraki Bakanlar Kurulunda görüşülecek'

Yıldırım, liselere geçişte uygulanacak yöntem hakkında, "Öğrencinin ilkokuldan orta sona kadar ilk 8 yıllık başarı durumları dikkate alınarak lisede hangi tarafa yönlendirileceğine karar verilecek. TEOG yerine geçecek uygulamayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız, çalışmaları alternatifli olarak sürdürüyor. Bu Bakanlar Kurulunda görüşülmeyecek ama daha sonraki Bakanlar Kurulunda konuyu görüşmüş olacağız." diye konuştu.

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Bağımsızlık ReferandumuBaşbakan YıldırımIKBYTaseronTürkiye
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