Maliye Bakanı Ağbal'dan MASAK açıklaması

TBMM (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, 1 Ocak 2003 - 21 Haziran 2017 tarihlerinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) 26 bin 32 ihbar ve şikayette bulunulduğunu, bunlarla ilgili işlem ve raporlamaların gerekli mercilere yapıldığını bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2003-21 Haziran 2017 tarihlerinde MASAK'a yapılan ihbar ve şikayetlere ilişkin soru önergesine Maliye Bakanı Ağbal, yazılı olarak yanıt verdi.

Ağbal, 1 Ocak 2003 - 21 Haziran 2017'de MASAK'a savcılıklar ve mahkemeler tarafından 19 bin 279, kamu kurumları tarafından 3 bin 27, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından 3 bin 516 ve diğer kaynaklar tarafından 210 olmak üzere, 26 bin 32 ihbar ve şikayette bulunulduğunu, bunlarla ilgili işlem ve raporlamaların gerekli mercilere yapıldığını kaydetti.

İhbar ve şikayetlerinin büyük bir kısmının soruşturma ve kovuşturma kapsamında savcılık ya da mahkemelerden intikal eden taleplerden oluştuğunu belirten Ağbal, savcılık ya da mahkeme tarafından soruşturma veya kovuşturma yürütüldüğünden ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığını ifade etti.

Muhabir: Yıldız Aktaş