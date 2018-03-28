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Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan sağlık personeli alımı açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan sağlık personeli alımı açıklaması

Maliye Bakanı Ağbal, "Bugün itibarıyla 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak. Önümüzdeki aylarda ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız." dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 18:33
Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan sağlık personeli alımı açıklaması

TBMM (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen KDV Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Tasarı hazırlanırken ekonomiyle ilgili hemen hemen bütün sivil toplum örgütleriyle görüşüldüğünü, yazılı görüşler toplandığını, kapsamlı toplantılar yapıldığını, ülke örneklerinin incelendiğini anlatan Ağbal, mevcut kanunda sorun oluşturan alanların tek tek tespit edildiğini, kanunun 33 yıldan sonra bugünkü ihtiyaçları karşılamadığı alanların belirlendiğini ifade etti.

Ağbal, bir kanunun, toplumun beklentilerini karşılıyorsa, gelecek taleplerine karşılık veriyorsa, işleri kolaylaştırıyorsa, çözüm getiriyorsa bunun bir reform olduğunu kaydetti.

AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden giyime, turizmden sağlığa, temel gıda maddelerine kadar vergi oranlarında önemli indirime gidildiğini söyleyen Ağbal, yerli üretimi artırma ve yatırım, üretim amaçlı olarak KDV oranlarında indirim yaptıklarını belirtti.

Ağbal, vergi oranlarının tek başına kanunla düzenlenmeyeceğini, KDV Kanunu'nun standart oran belirlediğini, Bakanlar Kurulunun bunu farklılaştırabileceğini vurguladı.

Bakanlık olarak KDV oranlarına ilişkin etki analizi çalışması yaptıklarını ifade eden Ağbal, "Bugüne kadar yaptığımız bütün indirimleri de dikkate alarak varsa diğer indirimleri de yaparız." dedi.

Sağlık personeli alımı

Hükümet olarak çalışan, emekli, işçilerin refah seviyesinin gelirlerinin artırılması konusunda bugüne kadar önemli düzenlemeler yaptıklarını dile getiren Ağbal, "Memur, işçi, emeklinin eline geçen net maaşı, enflasyonla, başka şeylerle mukayese edin, 2002'nin çok üzerindedir. Hükümet olarak bir taraftan ekonomiyi büyüttük bir taraftan da tüm sosyal kesimlerin refahını artıracak adımlar attık." diye konuştu.

Ağbal, Sağlık Bakanlığının talebi olduğunu, Devlet Personel Başkanlığından olumlu görüş geldiğini aktararak, "Bugün itibarıyla 9 bin sözleşmeli personelle ilgili bir imza atacağız. Yıl içerisinde önümüzdeki aylarda sağlık çalışanlarına ilişkin ilave personel alımıyla ilgili düzenleme yapacağız. Bugün itibariyle 9 bin kişilik sağlık çalışanı alımıyla ilgili Maliye Bakanlığı onayı çıkmış olacak." açıklamasını yaptı.

Muhabir: Meltem Öztürk


Anahtar Kelimeler:
KDV TasarısıMaliye Bakanı Naci AğbalPolitikaTBMM Genel Kurulu
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