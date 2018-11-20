Mansur Yavaş "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağım"

Yerel seçimlerde ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş, aday gösterilmesi halinde seçimleri yüzde yüz kazanacağına emin olduğunu söyledi.Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için yarışacağı iddia edilen Mansur Yavaş, "Aday gösterilirsem yüzde 100 kazanırım" dedi. Yavaş, CHP ve İYİ Parti'nin kararını beklediğini kaydetti.Mansur Yavaş, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

"Hiçbir partiye adaylık başvurusunda bulunmadım" diyen Yavaş, "Ancak konu Ankara olunca geçen seçimden dolayı akla direkt ben geldim. Televizyonlarda sürekli tartışıldım. Anketler de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hem CHP'den, hem İYİ partiden ‘adayımız olsun' denilirken, bir de AKP anketinden de ismim önde çıktı. Yaptığım bir açıklamada, ‘Ankara 23 yıldır tahrip edilmiştir. Bunun için partilerin bir araya gelip uzlaşmayla Ankara'nın yönetilmesini istemeleri gerekir. Çünkü, başkentimiz Ankara, başkent olmaktan çıkarıldı, kent olmaktan da çıkarıldı. Buna karşı itiraz eden kesimlerin iyi bir yönetim için bir araya gelmesi gerekir' dedim" dedi.Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

- Konu Mansur Yavaş değil, ortak noktamız Ankara olması gerekir. Aday kim olursa olsun, başkente layık bir Ankara için davranmalı. Rozetsiz başkan durumu ortaya çıkarsa Ankara'da başkan, projelerini daha rahat uygular. Bu görüşteyim. Bu aslında izah gerektirmeyecek bir konudur. Buna rağmen, ‘Canım böyle şey mi olur, rozetsiz başkan olur mu, seçilirse nasıl olsa rozeti çıkarır' itirazları oldu. Evet, belediye başkanı seçilince rozetini çıkarmalı. Melih Gökçek'le, Mustafa Tuna arasındaki fark, neden rozetsiz başkan olması gerektiğinin de en önemli göstergesi. Gökçek gittiğinden bu yana Ankara'da huzur var.

Adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini beklediğini söyleyen Yavaş, "Beraber hareket ettiğim arkadaşlarımla cumartesi günü toplanıp aday olup olmamayı konuştum. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik" ifadesini kullandı.

Yavaş, devamında "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağımı biliyorum. O konuda hiçbir tereddüdüm yok. Seçimi yüzde 100 alırım" görüşünü dile getirdi.