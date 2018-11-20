Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Mansur Yavaş "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağım"

Yerel seçimlerde ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş, aday gösterilmesi halinde seçimleri yüzde yüz kazanacağına emin olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağım"

Yerel seçimlerde ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş, aday gösterilmesi halinde seçimleri yüzde yüz kazanacağına emin olduğunu söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 08:43
Mansur Yavaş "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağım"

Mansur Yavaş "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağım"

   Yerel seçimlerde ismi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçen Mansur Yavaş, aday gösterilmesi halinde seçimleri yüzde yüz kazanacağına emin olduğunu söyledi.Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için yarışacağı iddia edilen Mansur Yavaş, "Aday gösterilirsem yüzde 100 kazanırım" dedi. Yavaş, CHP ve İYİ Parti'nin kararını beklediğini kaydetti.Mansur Yavaş, Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

"Hiçbir partiye adaylık başvurusunda bulunmadım" diyen Yavaş, "Ancak konu Ankara olunca geçen seçimden dolayı akla direkt ben geldim. Televizyonlarda sürekli tartışıldım. Anketler de ortaya çıkmaya başladı. Şimdi hem CHP'den, hem İYİ partiden ‘adayımız olsun' denilirken, bir de AKP anketinden de ismim önde çıktı. Yaptığım bir açıklamada, ‘Ankara 23 yıldır tahrip edilmiştir. Bunun için partilerin bir araya gelip uzlaşmayla Ankara'nın yönetilmesini istemeleri gerekir. Çünkü, başkentimiz Ankara, başkent olmaktan çıkarıldı, kent olmaktan da çıkarıldı. Buna karşı itiraz eden kesimlerin iyi bir yönetim için bir araya gelmesi gerekir' dedim" dedi.Mansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

- Konu Mansur Yavaş değil, ortak noktamız Ankara olması gerekir. Aday kim olursa olsun, başkente layık bir Ankara için davranmalı. Rozetsiz başkan durumu ortaya çıkarsa Ankara'da başkan, projelerini daha rahat uygular. Bu görüşteyim. Bu aslında izah gerektirmeyecek bir konudur. Buna rağmen, ‘Canım böyle şey mi olur, rozetsiz başkan olur mu, seçilirse nasıl olsa rozeti çıkarır' itirazları oldu. Evet, belediye başkanı seçilince rozetini çıkarmalı. Melih Gökçek'le, Mustafa Tuna arasındaki fark, neden rozetsiz başkan olması gerektiğinin de en önemli göstergesi. Gökçek gittiğinden bu yana Ankara'da huzur var.

Adaylığı konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesini beklediğini söyleyen Yavaş, "Beraber hareket ettiğim arkadaşlarımla cumartesi günü toplanıp aday olup olmamayı konuştum. CHP ve İYİ Parti liderleri arasında yapılacak görüşmenin beklenmesine karar verdik" ifadesini kullandı.

Yavaş, devamında "Aday olmam halinde, seçimi kesin olarak kazanacağımı biliyorum. O konuda hiçbir tereddüdüm yok. Seçimi yüzde 100 alırım" görüşünü dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Mansur YavaşChpİyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'nin adayları kesin gibi: İşte 28 ilde başkan adayı
AK Parti'nin adayları kesin gibi: İşte 28 ilde başkan adayı
Muharrem İnce: Teşkilatın önüne sandık konulsun, kazanırız
Muharrem İnce: Teşkilatın önüne sandık konulsun, kazanırız
Fatih Altaylı AK Parti İstanbul adaylarını açıkladı
Fatih Altaylı AK Parti İstanbul adaylarını açıkladı
Bahçeli: PKK'lı teröristlere teknolojik saldırı eğitimi veriliyor
Bahçeli: PKK'lı teröristlere teknolojik saldırı eğitimi veriliyor
Enginyurt'un AK Parti açıklamasına Behçeli'den tepki
Enginyurt'un AK Parti açıklamasına Behçeli'den tepki
AK Parti, eski vekilleri belediye başkan adayı yapıyor
AK Parti, eski vekilleri belediye başkan adayı yapıyor
Yerel seçimlerde 'Millet İttifakı' kurulacak mı?
Yerel seçimlerde 'Millet İttifakı' kurulacak mı?
CHP'de Türkçe ezan tartışması: Öztürk Yılmaz disipline gönderildi
CHP'de Türkçe ezan tartışması: Öztürk Yılmaz disipline gönderildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim