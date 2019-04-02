Mansur Yavaş yapacağı ilk icraatı açıkladı

Yerel seçimler sonrası CHP'nin kazandığı illerde yeni belediye başkanlarının ilk icraatları merak konusu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Mansur Yavaş, yurttaşları müşteri değil, hemşeri olarak görecek bir yönetim anlayışı getireceğini söyledi. Yavaş, Ankara’daki ilk icraatının makam araçlarına yönelik olacağını belirtti.



Yavaş, “Ankara, isyanını sandıkta dile getirdi. Vatandaş öfkelendi, gerçekten bu siyasi kampanyanın yansımalarını her yerde hissettim. Oy kullanmayacaklar oy kullanmaya karar verdi. Bazı seçmen bu çirkin saldırılar ve düzeysiz söylemler nedeniyle oyunun rengini değiştirdi. Bunları sahada bire bir gözlemleme şansımız oldu” dedi.

Ankara’daki ilk icraatının makam araçlarına yönelik olacağını belirten Yavaş, makama oturur oturmaz bu konuda çalışacağını dile getirdi. Yavaş, “Söz vermiştim makam araçlarını azaltacağım. Bu çakarların ortadan kaldırılmasını sağlayacağım. Başka bir sorun asfalt katılım payı nedeniyle hacizler yaşanıyor.

Bunu tüm Ankaralılar biliyor ve yaşıyor. Yine söz vermiştim, bu hacizleri kaldıracağız. Ayrıca bir an önce Ankara’nın ekonomisinin kalkındırılması, işsizliğin azaltılması için ne mümkünse onu ele alacağız ve çalışmaya başlayacağız” değerlendirmesini yaptı.



Oy sayımını ailesiyle birlikte izlediğini dile getiren Yavaş, çıkacak sonuçtan ve başarıdan emin olduğunu, bunun rahatlığını yaşadığını vurguladı.