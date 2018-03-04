Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
Messi 600. golünü attı, Barcelona farkı 8'e çıkardı
Messi 600. golünü attı, Barcelona...
Beşiktaş Trabzonspor'a konuk olacak
Beşiktaş Trabzonspor'a konuk olacak
Kardeşler minderde rakip oldu
Kardeşler minderde rakip oldu
Deniz Selin Ünlüdağ eskrimde Avrupa şampiyonu oldu
Deniz Selin Ünlüdağ eskrimde Avrupa...
Fenerbahçe zirve yolunda ağır yaralı
Fenerbahçe zirve yolunda ağır yaralı

Meclisin personel giriş bölümü değiştiriliyor

Milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar dışındaki Meclis personeli, araçlarıyla, Çankaya Kapısı'nın bitişiğinde oluşturulacak yeni personel giriş bölümünden kampüse ulaşacak.

Meclisin personel giriş bölümü değiştiriliyor

Milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar dışındaki Meclis personeli, araçlarıyla, Çankaya Kapısı'nın bitişiğinde oluşturulacak yeni personel giriş bölümünden kampüse ulaşacak.

04 Mart 2018 Pazar 13:43
Meclisin personel giriş bölümü değiştiriliyor

TBMM (AA) - COŞKUN ERGÜL - TBMM'de, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar dışındaki Meclis personeli, araçlarıyla, Çankaya Kapısı'nın bitişiğinde oluşturulacak yeni personel giriş bölümünden kampüse ulaşacak.

TBMM İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, başkanlığını yaptığı Meclis Güvenlik Koordinasyon Kurul toplantısında alınan kararlar hakkında, AA muhabirine açıklama yaptı.

Uslu, alınan karar doğrultusunda, milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar dışında, araçlarıyla giriş yapacak Meclis personeli için yeni bir bölüm oluşturacaklarını belirtti.

Salim Uslu, personelin, araçlarıyla Çankaya Kapısı'nın bitişiğinde oluşturulacak yeni personel giriş bölümünden kampüse ulaşacağını açıkladı.

Söz konusu giriş bölümünü, Meclisin Çankaya Kapısı'nın altındaki, taksi durağı olarak kullanılan bölgede yapılacağını belirten Uslu, bu giriş oluşturulurken hiçbir ağacın kesilmeyeceğini, çevreye herhangi bir zarar verilmeyeceğini söyledi.

Salim Uslu, şöyle devam etti:

"Bu yoldan araçlarıyla giren personel, Çankaya Kapısı'nın altındaki tünelden geçerek kampüse girecek; kapalı ya da açık otoparka araçlarını park edecek. Personel, kapalı otoparkın hemen yanındaki kapıdan veya Güvenlik Kapısı'ndan da çıkış yapacak.

Kapalı otoparka araçlarıyla gelen personel, TBMM Ana Bina ya da Yeni Halkla İlişkiler Binasına, minibüs tarzındaki ring araçlarıyla gidebilecek. Böylece personel, kampüse tek bir yerden giriş ve çıkış yapacağı için kampüs içinde araç yoğunluğu olmayacak ve Meclisin güvenliği daha da artacak. Milletvekilleri ve üst düzey bürokratlar ise bütün kapılardan giriş ve çıkış yapabilecek."

"Kampüs içindeki güvenliği daha iyi sağlamak istiyoruz"

Uslu, personelin akşam mesai saati bitiminde de yine ring araçlarıyla kapalı otoparka gelerek, aracına binip Güvenlik Caddesi'ndeki kapılardan çıkış yapabileceğini bildirdi.

TBMM Kampüsü içindeki güvenliği daha iyi sağlamak ve araç kirliliğini azaltarak Meclisi daha düzenli bir yer haline getirmek istediklerine işaret eden Uslu, "Bu amaçla, Meclis personeli, milletvekili danışmanları ve basın mensuplarının, Atatürk Bulvarı üzerinde yeni açılacak yoldan giriş yapmasını ve Güvenlik Caddesi'ndeki kapılardan çıkış yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KampüsKapalı OtoparkMeclis PersoneliMilletvekilleriSalim UsluTbmm Idare AmiriTürkiyeüst Düzey Bürokrat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
Başbakan Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
Başbakan Yıldırım: Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz
TBMM 'ittifak teklifi' için mesai yapacak
TBMM 'ittifak teklifi' için mesai yapacak
31 bin genç çiftçiye hibe desteği
31 bin genç çiftçiye hibe desteği
Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek
Başbakan Yıldırım: Bir terörist dahi kalmayıncaya kadar mücadele devam edecek
Erdoğan: Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz
Erdoğan: Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz
'Türkiye'de OHAL, terörü engellemek için var'
'Türkiye'de OHAL, terörü engellemek için var'
Akçay: Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek
Akçay: Afrin, teröristlerden arındırılana kadar operasyon sürecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim