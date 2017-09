'Merkez demekle bu işler olmaz'

ANKARA(AA) - AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AA muhabirine gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Meral Akşener'in kuracağı ve "Merkez Demokrat Parti" adını taşıyacağı söylenen yeni siyasi oluşuma ilişkin soru üzerine Yazıcı, yelpazeye bakıldığında Türkiye'de sağdan sola, doğudan batıya, her alanda ve renkte 80 dolayında parti olduğunu hatırlattı.

Her partinin kendini önceliğine göre tanımlayabileceğini söyleyen Yazıcı, "Kimisi sosyal demokrattır, kimisi liberaldir, kimisi ırkçıdır, kimisi Marksisttir, kimisi dincidir. Peki biz neredeyiz yani AK Parti bu yelpazede nerede? Biz milletin olduğu yerde duran bir partiyiz. Millet nerede? Merkezde, biz oradayız. Hedef kitlemiz 80 milyon. Kuşatıcı bir siyaset tarzımız var. Siyaset tarzı itibarıyla hem kendimizi tanımlarken, Türkiye'yi kuşatmışız, hem de faaliyet yaparken Türkiye'ye topyekun bakıyoruz." diye konuştu.

"Nerede uçacak, nereye inecek bilmiyorum"

"Her şey Türkiye için" sloganının, AK Parti'nin bakışının özünü ifade ettiğini, ülkenin birliği ve bütünlüğünü içerdiğini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

"İnsan merkezliyiz, muhafazakar demokrat teşkilatlarımızla yerli ve milli bir partiyiz. Biz, hiçbir boşluk bırakmamışız. Sözünü ettiğiniz kişi (Akşener) ve arkadaşları nasıl konuşlanacak, kalkabilecek mi? Nerede uçacak, nereye inecek bilmiyorum. Gelsin girsin de o zaman konuşuruz. Ben o alanda bir boşluk görmüyorum. Siz kendinize ne derseniz deyin, 'merkez' falan demekle bu işler olmaz. Bu işi millet takdir eder. Söylediklerim yalnızca söylem değil seçim sonuçlarını yansıtıyor. Türkiye'nin her ilinden oy alabilen, her ilinde güçlü teşkilatları olan bir partiyiz. İcraatlarımızla da her yere ulaşıyoruz."

AK Parti'nin, konuları ele alırken hiçbir zaman kompleks içinde olmadığını, milletin gündemini taşıdığını vurgulayan Yazıcı, "Yanlış yapmışsak onu düzelttik. Olabilir biz de beşeriz, yanlış yapabiliriz, 'Biz yaptık ama devam edin.' yok, yanlış yanlıştır. Böyle bir yürüyüşümüz var. Siyaset tarzımız, siyasette konuşlandığımız alan ve yer itibarıyla bir boşluk olduğu kanısında değilim. Şayet dediğiniz kişi de (Akşener) kanatlanır kalkarsa nereye konacaklarını hep birlikte göreceğiz. O zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"Tarzımız itibarıyla bize devrimci de denilebilir"

"Akşener'in liderliğinde kurulacak partinin 2019'daki seçimlerde oyları böleceği, AK Parti'nin en az bir seçimi kaybedeceği"ne ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Bu iddiaların gerçekle bağdaşır tarafını görmüyorum. 'Ben şimdi geleceğim, topladım, parti kuracağım...' Görelim bakalım gelecek mi, gelebilecek mi? Bulunduğu yerden kanatlanabilecek mi? Kalkacak mı? Kalkarsa ne kadar uçacak, nereye duracak, nereye konuşlanacak? Onları bir görelim." diye konuştu.

AK Parti'nin, "politikalarını güncelleyen, teşkilatlarını dinamik hale getiren hamleci bir parti" olduğunun altını çizen Yazıcı, "Biz ilerici bir partiyiz, muhafazakarız, demokratız, hamleciyiz. Tarzımız itibarıyla bize devrimci de denilebilir. Bütün bu değerleri önemseyen bir duruşumuz var. Duruşumuz itibarıyla kuşatıcıyız." dedi.

