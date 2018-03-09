MHP, CHP'den seçim güvenliği raporunu istedi

TBMM(AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Grubu'nun, AK Parti'ye ilettikleri seçim güvenliğine ilişkin raporu az önce gruplarından talep ettiğini belirtti.
Muhabir: Meltem Öztürk
CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP'nin, kendilerinden seçim güvenliğine raporunu talep ettiğini belirterek, "Partiler arası iletişim nezaketine uygun şekilde raporun talep edilmesi durumunda, talepleri değerlendirilecektir." dedi.
TBMM(AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Grubu'nun, AK Parti'ye ilettikleri seçim güvenliğine ilişkin raporu az önce gruplarından talep ettiğini belirtti.
Muhabir: Meltem Öztürk