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MHP, CHP'den seçim güvenliği raporunu istedi

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP'nin, kendilerinden seçim güvenliğine raporunu talep ettiğini belirterek, "Partiler arası iletişim nezaketine uygun şekilde raporun talep edilmesi durumunda, talepleri değerlendirilecektir." dedi.

MHP, CHP'den seçim güvenliği raporunu istedi

CHP Grup Başkanvekili Özel, MHP'nin, kendilerinden seçim güvenliğine raporunu talep ettiğini belirterek, "Partiler arası iletişim nezaketine uygun şekilde raporun talep edilmesi durumunda, talepleri değerlendirilecektir." dedi.

09 Mart 2018 Cuma 14:32
MHP, CHP'den seçim güvenliği raporunu istedi

TBMM(AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Grubu'nun, AK Parti'ye ilettikleri seçim güvenliğine ilişkin raporu az önce gruplarından talep ettiğini belirtti.

CHP'nin dün randevu talebini reddeden MHP'nin, "kendi tutumlarıyla bağdaşmayan, kendi açıklamalarını yalanlayan, kendi kendini tekzip eden bu tavrını hayretle ve ibretle kamuoyuyla paylaştıklarını" kaydeden Özel, "Bir görevli aracılığıyla değil, yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporun talep edilmesi durumunda, taleplerinin değerlendirileceğini kamuoyuna iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Meltem Öztürk

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Politika
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