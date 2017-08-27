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MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı

MHP Olağan İl Kongresi'nin ilki 21 Mayıs'ta mevcut Başkan Süleyman Öner, Ömer Özkan ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar'ın adaylığında yapıldı. Ancak itiraz nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu kongrenin yenilenmesine karar verdi.

MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı

MHP Olağan İl Kongresi'nin ilki 21 Mayıs'ta mevcut Başkan Süleyman Öner, Ömer Özkan ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar'ın adaylığında yapıldı. Ancak itiraz nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu kongrenin yenilenmesine karar verdi.

27 Ağustos 2017 Pazar 22:57
MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı

MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı

Kahramanmaraş'ta itiraz nedeniyle 2 kere iptal edilen MHP Olağan İl Kongresi'nin 3'üncüsünde oylar polis bariyerleri arkasında sayıldı. Geçen seçimi 2 oy farkla kazanan Ömer Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla Ertuğrul Doğan'a devretti.
MHP Olağan İl Kongresi'nin ilki 21 Mayıs'ta mevcut Başkan Süleyman Öner, Ömer Özkan ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar'ın adaylığında yapıldı. Süleyman Öner 272, Ömer Özkan 263, Mustafa Akpınar ise 35 oy aldı. Ancak itiraz nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu kongrenin yenilenmesine karar verdi.

SAHNE ÇÖKMÜŞTÜ

Karar nedeniyle MHP Olağan Kongresi'ni 9 Temmuz'da yeniledi. Süleyman Öner ile Ömer Özkan'ın yarıştığı bu kongrede oyların sayıldığı sahne çöktü. Oy sandığı ve pusulaların etrafa saçıldığı kongrede Ömer Özkan 226, Süleyman Öner 224 oy aldı. Özkan'ın 2 oy farkla başkan seçildiği kongreye de itiraz edildi. Bu itirazı da kabul eden YSK seçimin yenilenmesine karar verdi.

SAHNE BARİYERLE ÇEVRİLDİ

MHP'nin olağan 3'üncü kongre, bugün necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Ömer Özkan ve Ertuğrul Doğan'ın adaylığında yapıldı. Süleyman Öner bu kongrede aday olmadı. İl Emniyet Müdürlüğü ise yoğun güvenlik önlemi aldı. Oyların sayıma geçilmesinin ardından sahnenin etrafı polis bariyerleriyle çevrildi. Sayım süresince görevliler dışında hiç kimse sahneye alınmadı. Gazeteciler de fotoğraf ve görüntü çektikten sonra polis tarafından bariyerin dışına alındı.

1 OYLA BAŞKANLIĞI KAPTIRDI

Seçimde 460 delege sandık başına gitti. İki ayrı sandıkta kullanılan oyların 225'ini Ertuğrul Doğan, 224'ünü ise Ömer Özkan aldı. 11 oy da geçersiz sayıldı. İptal edilen 2'nci kongrede 2 oy farkla başkan seçilen Ömer Özkan, bu kongrede başkanlığı 1 oy farkla Ertuğrul Doğan'a bıraktı.

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Son Güncelleme: 27.08.2017 23:11
Anahtar Kelimeler:
MHPKahramanmaraş
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