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31 Ocak 2017 Salı 11:24

MHP'de hayır depremi

  MHP’nin kalesi Gölbaşı İlçe Başkanlığında adeta deprem yaşandı.

MHP'de hayır depremi
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MHP'de hayır depremi
   MHP’nin kalesi Gölbaşı İlçe Başkanlığında adeta deprem yaşandı.Son yerel seçimlerde Gölbaşı’ndan yüzde 41 oy alarak çıkan MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Aksoy ve tüm yönetim kurulu üyeleri,MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı.
     Görevden alınan Mahmut Aksoy, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “18 Şubat 2012 tarihinden itibaren 5 yıldır şerefle yürütmekte olduğum Gölbaşı Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı görevinden 30 Ocak 2017 tarihi itibarı ile Genel Merkez tarafından İlçe Yönetim Kurulunun fesih edildiği bildirilmiştir. Başta bizi bu göreve layık gören delegelere, ülküdaşlarıma ve Gölbaşı halkına teşekkür ederim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkücü gibi yaşayacağız, sorgulayacağız ve doğruları söylemekten çekinmeyeceğiz. Güzel günlerde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırla kalın, hayır'da kalın” ifadelerini kullandı.
MHP son yerel seçimlerden Gölbaşı'ndan yüzde 41 oy alarak çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler
Mahmut AksoyGölbaşıMHP
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