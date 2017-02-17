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17 Şubat 2017 Cuma 12:40

MHP'de 'HAYIRCI' teşkilatlar kapatılıyor

MHP'de il ve ilçe teşkilatlarının feshedilmesi süreci yeniden başladı. Genel Başkan Yardımcısı Şevkat Çetin imzasıyla Denizli'de iki teşkilakın kapısına kilit vuruldu.

MHP'de 'HAYIRCI' teşkilatlar kapatılıyor
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MHP'de 'HAYIRCI' teşkilatlar kapatılıyor

Anayasa değişikliği için halk oylamasında MHP Genel Merkezi'nin EVET kampanyasına karşı çıkan teşkilatlara gözdağı. Denizli'nin Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatları feshedilirken, ilçe başkanları da ihraç talebiyle disiplin kuruluna yollandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin farklı düşünen partililerin de olabileceği açıklamasının hemen ardından Hayır açıklaması yapan ilçe başkanlarının partiden ihraç edilmesi tabanın sert tepkisine neden oldu.
MHP'den yapılan açıklamada,"İlçe Başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebi ile disiplin sevk işlemi başlatılmıştır" denildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, partisinin Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatlarının, Başkanlık Divanı tarafından feshedildiğini açıkladı. MHP'li Çetin, ayrıca ilçe başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sevk işlemi başlatıldığını bildirdi.

MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin'in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle:

"Parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden; Denizli ili Buldan ve Serinhisar ilçe teşkilatları, MYK'nın verdiği yetkiye dayanarak Başkanlık Divanı tarafından tüzüğümüzün 34. Maddesine göre yeni teşkilat kuruluncaya yönetim kurulunun feshine karar vermiştir. Bu karar 17.02.2017 tarihinde il başkanlığına ve Denizli Valiliğine bildirilmiştir. İlçe Başkanları Mehmet Tuğrul ve Mehmet Averi hakkında kesin ihraç talebi ile disiplin sevk işlemi başlatılmış olmakla birlikte tahkikatın tamamlanması ve kesin kararın verilmesi akabinde kamuoyu bilgilendirilecektir."
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