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12 Haziran 2017 Pazartesi 12:33

MHP'den 15 Temmuz Raporu: MİT o talebimize cevap vermedi

FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen hala akıllarda kalan sorular cevap arıyor. MHP tarafından hazırlanan raporda bu sorulara dikkat çekiliyor.

MHP'den 15 Temmuz Raporu: MİT o talebimize cevap vermedi
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MHP'den 15 Temmuz Raporu: MİT o talebimize cevap vermedi

MHP'nin darbe komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, komisyonun darbe girişimi raporuna ilişkin basın toplantısı düzenledi

MHP'nin darbe girişimi raporuna ilişkin muhalefet şerhi, darbe komisyonu üyesi MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan tarafından, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

MHP'nin hazırladığı, 3 ayrı bölümden oluşan muhalefet şerhinden bazı başlıklar şu şekilde;

"15 Temmuz Darbe Girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün siyasi ayağı nerede ve kimlerden oluşuyor?

FETÖ'nün siyasetle en güçlü bağı yakın zaman içinde kurduğu gözardı edilmiştir.

MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın darbe komisyonunda birebir olarak dinlenememesi, soru işaretlerine neden oldu.

15 Temmuz karanlıkta kalmıştır. Bylock kullanan bürokrat ve siyasilerin MİT tarafından komisyonlara iletilmesi talebimiz yerine getirilmedi.

FETÖ ile PKK ile layıkıyla mücadele edilmek isteniyorsa, darbe girişiminin siyasi ayağına mutlaka ulaşılması ve bu ayağın mutlaka cezalandırılması gerekmektedir.

Emniyet ve istihbarat gibi kurumlar yeniden yapılandırılmalı. Güçlü bir istihbarat teşkilatı gerektiği muhakkaktır." 
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