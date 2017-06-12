MHP'den 15 Temmuz Raporu: MİT o talebimize cevap vermedi

'nin darbe komisyonu üyesikomisyonun darbe girişimi raporuna ilişkin basın toplantısı düzenlediMHP'nin darbe girişimi raporuna ilişkin muhalefet şerhi, darbe komisyonu üyesitarafından, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.MHP'nin hazırladığı, 3 ayrı bölümden oluşan muhalefet şerhinden bazı başlıklar şu şekilde;"15 Temmuz Darbe Girişimini gerçekleştiren FETÖ'nün siyasi ayağı nerede ve kimlerden oluşuyor?FETÖ'nün siyasetle en güçlü bağı yakın zaman içinde kurduğu gözardı edilmiştir.MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın darbe komisyonunda birebir olarak dinlenememesi, soru işaretlerine neden oldu.15 Temmuz karanlıkta kalmıştır. Bylock kullanan bürokrat ve siyasilerintarafından komisyonlara iletilmesi talebimiz yerine getirilmedi.FETÖ ile PKK ile layıkıyla mücadele edilmek isteniyorsa, darbe girişiminin siyasi ayağına mutlaka ulaşılması ve bu ayağın mutlaka cezalandırılması gerekmektedir.Emniyet ve istihbarat gibi kurumlar yeniden yapılandırılmalı. Güçlü bir istihbarat teşkilatı gerektiği muhakkaktır."