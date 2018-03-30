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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fransa'ya tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fransa'ya tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 20:39
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fransa'ya tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fransa'ya tepki

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devlet Bahçeli, "Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin terörle yoğun bir mücadele içerisinde olduğuna işaret ederek, bu süreçte milleti temelden sarsan bazı suikastlerin meydana geldiğini belirtti.

Bunlardan birinin de bugün Siirt'in Eruh ilçesi Ormanardı bölgesinde PKK’lı teröristlerin açtıkları ateş sonucunda 6 güvenlik korucusunun şehit düşmesi olduğunu aktaran Bahçeli, saldırıda 4 asker ile 3 güvenlik korucusunun da yaralandığını bildirdi.

Devlet Bahçeli, son 3 günde toplam 10 güvenlik gücünün şehit düştüğünü vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

İnsanlığın bir yol ayrımında, bir karar ve tercih aşamasında olduğuna işaret eden Bahçeli, şu görüşünü paylaştı:

"Terörizmin cinayetleri insanlığa vurulmuş en şiddetli darbe, en kanlı hançerdir. Eğer küresel vicdan beklenen tepki ve refleksi göstermezse terör beşeri mirası yiyip tüketecektir. Tehlike bu kadar yakındır."

Katillerin, masumların kanını döküp milletlerin tarihine, egemenlik ve kültürel haklarına kastettiğini bildiren Bahçeli, bu katillerin ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından taltif görürlerse, bu kahredici çelişkiyi hiç kimsenin izah ve ifade edemeyeceğini, altından da kimse kalkamayacağını vurguladı.

Bahçeli, "Nitekim teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır. Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar, terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir." ifadesini kullandı.

"Talihsizlik, esef ve endişe verici bir gerileme"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, teröre mihmandarlık yapanların, yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklarını, bunun ise sadece bir zaman meselesi olduğunu kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve isteklerinin talihsizlik, esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılma olduğunu belirten Bahçeli, Türkiye'nin ihanete, iş birlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçte bulunduğunu, Türk milletinin, emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyeceğini bildirdi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici

Son Güncelleme: 30.03.2018 18:50
Anahtar Kelimeler:
Politika
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