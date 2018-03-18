MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kurultay dirilişin ve yükselişin miladı olacaktır

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "12. Olağan Büyük Kurultay'ımız, milli beka uğruna muhteşem bir diriliş ve yükselişin miladı olacaktır. Her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye, çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay'ın kapanışında konuştu.

Ankara’da tarihe geçecek bir kurultay, asla unutulmayacak, hafızalardan çıkmayacak kutlu bir buluşma, anlamlı bir toplantı yapıldığını vurgulayan Bahçeli, MHP'nin imrenilecek, gıptayla hatırlanacak, hayranlıkla yorumlanacak büyük bir başarıya imza attığını ifade etti.

"Mutluyum, huzurluyum. Emin olunuz ümit doluyum. Bugün dedikodu alt edilmiştir. Bugün iftiralar çiğnenmiştir." diyen Bahçeli, "amansız saldırıların, alçak operasyonların, ahlaksız suçlamaların bir kez daha ezildiğini, bir kez daha imanla engellendiğini" bildirdi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Büyük Kurultayımızın manevi havası, muhteşem vakarı MHP üzerinde hesap yapan, plan kuran, senaryo yazan iş birlikçileri, ihanet kervanını bozguna uğratmıştır. Sizlerle övünüyorum, sizlerle dava arkadaşı olmaktan iftihar ediyorum."

Türkiye'nin çok zor günlerden geçtiğini, milli bekanın tehlikede, milli güvenliğin tehdit altında olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları ifade etti:

"İçerden ve dışardan kuşatılan, her cepheden küresel saldırı altında olan Türkiye, çok ciddi bir beka mücadelesi vermektedir. Bu hain kuşatmaları kırmak ve Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşımak, şerefli tarihimize, kahraman ecdadımıza, bu vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimize, elbette büyük Türk milletine namus borcumuzdur."

İradenin, kararlılığın, iman, heyecan ve cesaretin burada vücut bulduğunu belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk milliyetçileri Türkiye’nin bekasına sahip çıkmak için şuurla ayağa kalkmışlardır. Milliyetçi-Ülkücü Hareket buradan haykırmakta ve uyarmaktadır. Herkes çok iyi bilsin ki, bu kutsal vatan sahipsiz değildir. Şanlı al bayrağımız öksüz ve rüzgarsız değildir. Bu aziz millet yalnız ve çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket ebedi vatan nöbetindedir. Vatana borcunu ödemek için sabırsızdır. Bu milli duruş, bu milli şahlanış, Türkiye’nin içinde bulunduğu kara günleri geride bırakarak aydınlık bir geleceğe yürüyeceğini müjdelemektedir.

Bilmenizi isterim ki hepinize güveniyor, hepinize inanıyorum. Bu heyecan ve azminizle Türkiye’nin geleceğinin güvencesi olduğunuza yürekten inanıyorum. MHP, Türk siyasetinin yarım asırlık ulu çınarıdır. Türk-İslam ülküsünden feyzini alan ilkeleri, ülküleri ve inançlarıyla on yıllardır siyaset alanındadır. Zulümler, saldırılar, baskılar, haksızlıklar, siyasi suikastlar, zindanlar, işkenceler, tezgahlar, komplolar ve kumpaslara rağmen bugün de korkusuzca ayaktadır. Bu kutlu dava, karşılıksız ve sonsuz bir vatan ve millet sevgisinden kaynaklanan bir ruh, gönül ve iman hareketedir.""MHP'nin şerefli mücadele tarihi"

Devlet Bahçeli, tarihi, kutlu davaları uğruna her zorluğa katlanan, her cefayı ve ezayı göze alan, ölüme meydan okuyan cesur ve inançlı insanların yazacağına işaret etti. Bahçeli, "Vatan ve millet sevdasıyla yanıp tutuşan, devleti ebed müddet kılmak, milleti ebed müddet yaşatmak için ölümü göze alan kahramanlar, tarihin onur sayfalarına altın harflerle yazılırlar. Gün gelir, Hak vaki olur ve ebediyete göçen kahramanların hatıraları milli hafızadan hiç silinmezler, milli vicdanın mabedinde yaşarlar. MHP, böyle yazılmış bir tarihin mirasçısıdır." dedi.

Bahçeli, MHP'nin şerefli mücadele tarihini, Türkiye'nin milli varlığını ve birliğini canından aziz bilen, Türk milletinin beka davasına baş koyan, beka tehlikeye düşerse baş almaya, baş vermeye hazır olan, milli bekayı canı ve kanı pahasına korumaya yeminli cesur yüreklerin yazdığını bildirdi.



Bahçeli, "Tarih şahittir ki bu yarım asırlık çileli yolculukta milliyetçi hareket Türkiye’nin bekasını her siyasi düşüncenin üstünde tutmuş, milli konularda her zaman milli duruş sergilemiş, siyasi rotası hiç sapmamış, ilke ve ülkülerinde hiçbir kırıklık yaşanmamıştır. Davamızın iman erleri, bugün de aynı milli ruh ve heyecanla, Türkiye’nin aydınlık geleceğinin tarihini yazmışlar, kararlılıklarını göstermişlerdir. 12. Olağan Büyük Kurultayımız, milli beka uğruna muhteşem bir diriliş ve yükselişin miladı olacaktır." ifadesini kullandı.

"Ne mutlu Türküm diyene"

Kurultaya katılan herkese teşekkür eden Bahçeli, şunları aktardı:

"Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlık göreviyle onurlandıran muhterem delegelerimize, Büyük Kurultayımızın tarihi iradesine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin çok kritik döneminde yeniden üstlendiğim mukaddes görevimi geçmişte olduğu gibi gelecekte de şeref tacı gibi taşıyacağımı, davamızın haklarını, haysiyetini ve kutlu ülkülerini sonuna kadar temsil ve müdafaa edeceğimi huzurlarınızda ilan ve ilam ediyorum.

İnanıyorum ki Cenabı Allah Türkiye'nin geleceğine sahip çıkma mücadelesinde heyecanımızı ve azmimizi karşılıksız bırakmayacaktır. Kurultayımızda tecelli eden sonuçların kutlu davamıza, partimize, demokrasimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlıyor, Cenabı Allah’a emanet ediyorum. 'Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka' diyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını, "Ne mutlu Türküm diyene." diyerek tamamladı.

Bahçeli'nin konuşmasının ardından, kurultay çalışmalarını tamamladı.

MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim belirlendi

Genel başkanlık seçimlerinden sonra, 75 kişilik MYK ile 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelikleri için seçimler yapıldı.



Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Edip Semih Yalçın, Ruhsar Demirel, Emin Haluk Ayhan, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Mustafa Kalaycı MYK'deki yerini korurken, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal yeni MYK listesinde yer almadı. Mevcut MYK üyelerinden Zuhal Topçu, Nevin Taşlıçay ve Ruhsar Demirel yerlerini korurken, 7 yeni kadın üye MYK'ye girdi.

Blok liste olarak gerçekleştirilen seçimlerde, MYK şu isimlerden oluştu:



"Edip Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Celal Adan, Mevlüt Karakaya, Emin Haluk Ayhan, Sadir Durmaz, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter, Zuhal Topçu, Deniz Depboylu, Kamil Aydın, Ruhsar Demirel, Mehmet Parsak, Hidayet Vahapoğlu, Cemal Çetin, Ali Güler, Oğuz Turhan, Özgür Bayraktar, Tamer Osmanağaoğlu, Yaşar Yıldırım, Volkan Yılmaz, Kadir Şekerci, Mehmet Taytak, İbrahim Çiftçi, Nevin Taşlıçay, Merve Menekşe, Gülbeyhan Saylağ, Nur Tuğba Aktay, Ayşe Sibel Ersoy, Gülay Özcan, Serap Şule Kalın, Fethi Yıldız, Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Davut Haskırış, Ahmet Özyürek, Erdem Karakoç, Musa Küçük, Ahmet Yiğit Yıldırım, Hakan Doğru, Adem Yurdakul, Abdullah Bahadır Alperen, Fatih Çetinkaya, Mehmet Duygulu, Ferhat Çakıroğlu, Muhammet Koçak, Sefer Aycan, Süleyman Korkmaz, Mehmet Varol, Kadir Çitil, Nevzat Aypek, Hüseyin Korkmaz, Akın Üstün, İdris Aydın, Hakan Er, Hasan Özarslan, Hüsnü Uğur, Mustafa Ertekin, Mehmet Sarı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Abdurahman Başkan, Nevzat Ünlütürk, İbrahim Özyavuz, Fevzi Zırhlıoğlu, Ömer Çağlar Yılmaz, Bulduk Özdemir, Volkan Uygunuçarlar, Volkan Dudu, Seyit Ahmet Göçer, Yusuf Turan, Recep Bakırcı, Umur Ertürk, Yakup Özkılıç, Ahmet Yılmaz."

MYK'ye 45 yeni isim

Kurultaydan önce, 75 kişilik MYK'de, ihraç ve ayrılmalardan dolayı 72 üye bulunuyordu.



Daha önceki MYK'de yer alıp yeni listede bulunmayan 42 isim şöyle:



"Abbas Bozyel, Ahmet Bukan, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Ahmet Selim Yurdakul, Başbuğ Pınarbaşı, Bülent Belen, Celal Taşdoğan, Elif Konca Akdeniz, Esin Gürel, Hamit Ayanoğlu, Hüseyin Akgül, İsmail Bozalioğlu, Mehmet Akif Paksoy, Mehmet Ali Tanrıverdi, Mehmet Günal, Mehmet Erdoğan, Mehmet Müftüoğlu, Mehmet Sami Uzun, Mehmet Şandır, Mesut Çelik, Muharrem Varlı, Mustafa Mit, Oktay Öztürk, Ruhi Ersoy, Saffet Sancaklı, Sultan Gündüz, Şefkat Çetin, Şeref Oruç, Uğur Bektaş, Vahit Doğan, Ahmet Savaş Çolak, Alper Gedik, Erol Gül, Fatih Budak, Turgay Baştuğ, Hikmet Nazlı, İbrahim Ünal, Adem Özbay, Hüseyin Kocabaş, Hasan Dağaslan, Osman Yüce, Şükrü Doğan."

MYK'nin yeni 45 ismi ise şöyle sıralandı:



"İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Mehmet Taytak, Merve Menekşe, Gülbeyhan Saylağ, Nur Tuğba Aktay, Ayşe Sibel Ersoy, Gülay Özcan, Serap Şule Kalın, Fethi Yıldız, Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Davut Haskırış, Ahmet Özyürek, Ahmet Yiğit Yıldırım, Hakan Doğru, Adem Yurdakul, Abdullah Bahadır Alperen, Fatih Çetinkaya, Mehmet Duygulu, Ferhat Çakıroğlu, Muhammet Koçak, Sefer Aycan, Süleyman Korkmaz, Mehmet Varol, Nevzat Aypek, Hüseyin Korkmaz, Akın Üstün, İdris Aydın, Hakan Er, Hüsnü Uğur, Mustafa Ertekin, Mehmet Sarı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Nevzat Ünlütürk, Fevzi Zırhlıoğlu, Ömer Çağlar Yılmaz, Bulduk Özdemir, Volkan Uygunuçarlar, Volkan Dudu, Yusuf Turan, Recep Bakırcı, Umur Ertürk, Yakup Özkılıç, Ahmet Yılmaz."



Merkez Disiplin Kurulu üyeleri

Dokuz kişilik Merkez Disiplin Kurulu üyeleri de Halil Öztürk, Niyazi Paksoy, Muhammet Tekin, Kürşat Türker Ercan, Hami Kokmazlı, Duygu Kurban Gözüoğlu, Gencer Özdemir, Mehmet Azar, Fezvi Fırat Gözüyeşil'den oluştu.



Öte yandan, Burdur il başkanı ile Tefenni ilçe başkanının, rahatsızlıkları nedeniyle oy kullanamadıkları bildirildi.