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MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur, sözlerini düzeltmeye, açıklamalarını tevile kalkışanlara iyi niyetli bile olsa bakışı müspet olmayacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur, sözlerini düzeltmeye, açıklamalarını tevile kalkışanlara iyi niyetli bile olsa bakışı müspet olmayacaktır." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 17:47
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım'ın Vietnam dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı bazı açıklamaların yazılı ve görsel medyada bir hayli yer tuttuğunu belirtti.

Geçen perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin 25 Eylül'deki referandumuyla ilgili tehdidi gördüklerini ve "Bu referandum Türkiye için gerekirse de savaş sebebi sayılmalıdır." değerlendirmesinde bulunduklarını anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Sayın Yıldırım'ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür. Tepki gösterilmesi gereken kişiler ve hain niyetleri Erbil'dedir. Ankara'da kurulan 16 Nisan mutabakatını, 25 Eylül bahanesiyle bozmak kimseye bir yarar sağlamayacaktır. Kaldı ki Peşmerge'nin 25 Eylül'deki referandumu, Türkiye'nin hayat ve varlık haklarını doğrudan sarsabilecek, egemenliğine meydan okuyup insan ve toprak bütünlüğünü sakatlayacak muhtemel gelişmelerle doludur. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti için savaş sebebi sayılmalıdır. MHP bu kapsamdaki görüş, düşünce ve teklifini aynen muhafaza etmektedir."

"MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur, sözlerini düzeltmeye, açıklamalarını tevile kalkışanlara iyi niyetli bile olsa bakışı müspet olmayacaktır." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin, her türlü alçak operasyon ve ayak oyununa maruz kalırken bile vakarından, vatan aşkından, beka sevdasından sapma göstermediğini bildirdi.

Muhabir: Esin Işık

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliPolitika
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