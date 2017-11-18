MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tamir ve telafisi olmayan bir rezillik

ANKARA (AA) -MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Atatürk’ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi ve Erdoğan'ın alenen karalanması, tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

Türk milletinin, on yıllardır, yüzyıllardır koyu bir tehdit dalgasının hedefine konulduğunu, bitmeyen düşmanlıkların, dinmeyen saldırganlıkların, eksilmeyen komploların kaynak ve odağında yer aldığını belirten Bahçeli, "Üzerinde yaşadığımız topraklara Türk mührü vuruldu vurulalı, fetihlerimiz, Fatihlerimiz, fütuhat ruhumuz beşeriyetin hem hayranlığını hem de husumetini kazandı kazanalı tehlikelerin cesametinde azalma şöyle dursun, hızla artış yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Türk milletinin, "Fütüvvetsiz fütuhat, fütuhatsız mürüvvet olmaz" inancı doğrultusunda bileğinin hakkıyla, milli şuurunun şanıyla, birlik ve beraberliğinin görkemli anılarıyla zalimlerin iradesini söndürdüğünü, zulmün izini ve kirini kanıyla sildiğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Şer cephesi her devirde faaliyet, şirk mevzii her dönemde faal halde bulunarak karanlık senaryoları aleyhimize kurgulamış, şiddet ve dehşet saçan oyunları direkt üzerimize yönlendirmiştir.

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası ittifaklar, ne hazin, ne yazık ki, bir tarafta yüzümüze gülerken diğer tarafta sırtımıza hançeri saplamak, ayağımıza ve bahtımıza pranga vurmak için çalışmış, çabalamış ve oyun içinde oyun planlamışlardır."

NATO'nun bunlardan birisi olduğunu belirten Bahçeli, "1950 yılının 17 Eylül'ünde Kore'ye asker göndererek 724 şehit vermemiz üzerine kapılarını açan NATO yıllardır altımızı oymuş, hassasiyetlerimizi kaşımış, siyasal ve toplumsal kaosların kışkırtıcısı, azmettiricisi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"Tatbikat görünümlü provokasyon"

Norveç'te 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO Müşterek Harp Merkezi'nde düzenlenen "Trident Javelin 2017 (Üç Uçlu Mızrak)" isimli masa üstü tatbikatta gizli Türkiye hazımsızlığının, Türklük husumetinin yüzeye çıktığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu tatbikat görünümlü provokasyon kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kurgusal hasım ülkelerin liderleri arasında gösterilmesi, ilaveten sayın Erdoğan'ın alenen karalanması tamir ve telafisi olmayan bir rezilliktir. NATO'yu doğrudan bağlayan bu alçalmanın, bu aşağılık tertibin 'birkaç ucube ve alçak görevlinin suçu' diye geçiştirilmesi, özür dilemekle durumun kurtarılma gayretleri beyhude ve boş bir arayıştır. Artık ve vakit kaybetmeksizin NATO'nun sorgulanması, dünden bugüne emel ve hedeflerinin masaya yatırılması Türkiye için aciliyeti olan bir mecburiyettir. Ya 'hep' ya 'hiç' diyeceğimiz bir sınıra yaklaşıldığı bir gerçektir."

"Özürmüş, ne özrü, neyin özrü?" ifadesini kullanan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı ile şu anda görevinin başında bulunan Cumhurbaşkanını psikolojik harp taktikleriyle yıpratma, tartışmaya açma, suçlama teşebbüsünün "su katılmamış bir düşmanlık emaresi" olduğunu belirtti.

Bahçeli, "NATO, Türkiye’den ne istiyor? Neyi bekliyor? Nereye varmayı ümit ediyor? Hepsini geçtik, Türkiye’nin bekasını yıkmak, tarihi varlık ve vakur duruşunu yok etmek isteyen çevrelerle aynı çizgiye nasıl, hangi hak ve gerekçeyle savruluyor?" paylaşımında bulundu.

Atatürk'ün, "Bir milletin büyüklüğü coğrafi yüzölçümü ile değil, yüreğinin asaleti, ülküsünün yüksekliğiyle ölçülür." ifadesini anımsatan Bahçeli, bu yürek ve ülkünün Türk milletinde bulunduğunu kaydetti.

Devlet Bahçeli, "Sabrımızı test edenler, sağduyumuzu yanlışa yoranlar milli mukavemet karşısında mağlup olacaklardır. Düşman kim ve hangi milletten olursa olsun, saklandığı oluşum ve örgütün ismi neyi işaret ederse etsin birdir, aynıdır, ahlaksız ve alçaktır." açıklamasında bulundu.

"NATO'nun hata yapma lüksü yok"

NATO’nun hata yapma lüksü bulunmadığına işaret eden Bahçeli, skandallara kuluçka işlevi görmesinin, sakat ve sancılı niyetlere yataklık yapmasının da kabulü mümkün olmayan kepazelik olduğunu kaydetti.

MHP'nin, Türkiye'nin ilk ve 12'nci Cumhurbaşkanına yapılan hakaretamiz ve mütecaviz fiillerin, bu fiillerin kararmış faillerinin asıl maksadının Türkiye ve Türk milleti olduğunun görüldüğünü belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah'a şükürler olsun biriz, beraberiz, hep birlikte güçlüyüz, düşmemizi bekleyenlerin, birbirimize girmemizi projelendirenlerin melanet oyunlarını bozacak gürbüzlükteyiz. Ne Atatürk, ne de Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yürütülen Türkiye düşmanlığının hedefine asla ulaşamayacağını, hiçbir batıl ve müstevli hevesin milli değer ve mirasımıza zarar veremeyeceğini cümle aleme ilan ediyorum. NATO'nun, maksatlı ve marazi çürümüşlerin eylemlerini pardonla örtemeyeceği bellidir, yanlış anladınız, sorumluları işten attık ucuz yaklaşımlarıyla dibe oturmuş art niyetliliğini tedavi ve telafi edemeyeceği nettir.

Yarım asrı geçen süreden beri ayağımıza dolaşan, faydasından çok zararını çektiğimiz askeri veya sivil küresel organizasyonların milli gerçeklere uygun, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde tekrar yorumlanması kaçınılmazdır. NATO yokken biz vardık, şayet ve gerekirse biz bu yapının içinde olmazsak da dünyanın sonu değildir."



Muhabir: Esin Işık