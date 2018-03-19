Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115450
ALTIN
166.699
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5255
EURO
4.8592
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye karanlık hesaplara izin vermeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye karanlık hesaplara izin vermeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 21:37
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye karanlık hesaplara izin vermeyecek

ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, Güzel'in "Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden" olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Merhum Güzel'in gerek bürokraside gerekse de siyaset alanında Türkiye'ye önemli hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımında ise şu görüşlere yer verdi:

"Afrin'e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluyum, kıvanç doluyum. Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir.

Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükunetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olacaktır. İnanan kazanacak, sırtını Hak'a dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç alacaktır. Unutmayalım ki istikbal Türkiye'nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir."

Muhabir: Enes Kaplan

Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliPolitikaTwitter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti
Kılıçdaroğlu, Temiz Seçim Platformu üyelerini kabul etti
Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadelenin taşıyıcı kolonlarından biri yargıdır
Adalet Bakanı Gül: Terörle mücadelenin taşıyıcı kolonlarından biri yargıdır
Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı
Başbakan Yıldırım'dan Güzel için başsağlığı mesajı
CHP'den Ankara'nın Ulus semti için araştırma istemi
CHP'den Ankara'nın Ulus semti için araştırma istemi
2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek
2018 'Hasan Celal Güzel Kültür Yılı' ilan edilecek
Çankaya Köşkü'nde, Türkiye-Azerbaycan şehit çocukları buluştu
Çankaya Köşkü'nde, Türkiye-Azerbaycan şehit çocukları buluştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Afrin değerlendirmesi
Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz
Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim