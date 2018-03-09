MHP Grup Başkanvekili Akçay: Son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun, CHP Grubu'ndan "Seçim Güvenliği Raporu"nu istediği iddiasının "son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan" olduğunu söyledi.

Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP'nin CHP'den "Seçim Güvenliği Raporu"nu istediğine yönelik açıklamalarını anımsattı.

"Bu son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddiadır. Biz ne MHP TBMM Grubu ne de genel merkez olarak bu raporu CHP Grubu'ndan asla talep etmedik." diyen Akçay, bunu talep edebilecek, iki grup başkanvekili ve grup müdürü olmak üzere üç kişi bulunduğunu; bu üç kişinin de böyle bir talebi olmadığını bildirdi.

"Randevusunu kabul etmediğimiz CHP'nin raporunu niye merak edelim." ifadesini kullanan Akçay, şunları kaydetti:

"Kaldı ki CHP'nin raporu kamuoyuna açıklandı, gazeteler yazdı. Ayrıca dün CHP'nin internet sitesinde de yer aldı. Saklı, gizli, merak edilecek, CHP'den istenecek bir rapor yok. Bizim de böyle bir merakımız yok. Her şey ortada ve net iken niye biz CHP'den bu raporları isteyelim. Sadece grup personeli olan Ömer Çakmak kardeşimiz, kendi kişisel merakından bu raporu sormuş. Kurumsal tutumun farkında olmadan, iyi niyetli bir şekilde... CHP grup personeli de kendi grup başkanvekiline söylemiş. Bunlar yemiyor, içmiyor, sanki MHP böyle talepte bulunmuş gibi açıklama yapıyorlar.

CHP'nin yaptığı, kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir. CHP Grup Başkanvekili Özel'i kınıyorum.

CHP'nin yapmak istediği gizli ittifak arayışıdır. Hala merdiven altı siyaset yapıyorlar. CHP, şimdiden yapılacak seçimlere havlu atmıştır. CHP, seçimde yaşayacakları yenilginin altyapısını hazırlama gayreti içinde. Kişilikli, vakur davranmalarında büyük fayda var."

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in, MHP'ye karşı çirkin bir saldırıda bulunduğunu belirterek, "Özgür Özel, mal bulmuş mağribi gibi anlamadan, bilmeden, çaresizlik ve tükenmişlik içinde açıklamada bulunarak, buradan bir siyasi malzeme çıkarmaya çalışmıştır. Özgür Özel'i siyasi nezakete davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Alp Özden, Hüseyin Gazi Kaykı