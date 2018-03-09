Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.198
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2792
EURO
4.6962
Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş
Zalgiris Kaunas 78-85 Fenerbahçe Doğuş
Van Persie, ayın taraftar oyuncusu seçildi
Van Persie, ayın taraftar oyuncusu...
Trabzonspor Kulübü, olağanüstü genel kurula gidiyor
Trabzonspor Kulübü, olağanüstü genel kurula...
Roma'da ayın futbolcusu Cengiz Ünder
Roma'da ayın futbolcusu Cengiz Ünder
Beşiktaş'a yeni sponsor
Beşiktaş'a yeni sponsor

MHP Grup Başkanvekili Akçay: Son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan

MHP Grup Başkanvekili Akçay, MHP'nin CHP'den Seçim Güvenliği Raporunu istediği iddiasına ilişkin, "Bu son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddiadır." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Akçay: Son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan

MHP Grup Başkanvekili Akçay, MHP'nin CHP'den Seçim Güvenliği Raporunu istediği iddiasına ilişkin, "Bu son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddiadır." dedi.

09 Mart 2018 Cuma 22:29
MHP Grup Başkanvekili Akçay: Son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun, CHP Grubu'ndan "Seçim Güvenliği Raporu"nu istediği iddiasının "son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan" olduğunu söyledi.

Akçay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP'nin CHP'den "Seçim Güvenliği Raporu"nu istediğine yönelik açıklamalarını anımsattı.

"Bu son derece çiğ, gerçek dışı ve yalan bir iddiadır. Biz ne MHP TBMM Grubu ne de genel merkez olarak bu raporu CHP Grubu'ndan asla talep etmedik." diyen Akçay, bunu talep edebilecek, iki grup başkanvekili ve grup müdürü olmak üzere üç kişi bulunduğunu; bu üç kişinin de böyle bir talebi olmadığını bildirdi.

"Randevusunu kabul etmediğimiz CHP'nin raporunu niye merak edelim." ifadesini kullanan Akçay, şunları kaydetti:

"Kaldı ki CHP'nin raporu kamuoyuna açıklandı, gazeteler yazdı. Ayrıca dün CHP'nin internet sitesinde de yer aldı. Saklı, gizli, merak edilecek, CHP'den istenecek bir rapor yok. Bizim de böyle bir merakımız yok. Her şey ortada ve net iken niye biz CHP'den bu raporları isteyelim. Sadece grup personeli olan Ömer Çakmak kardeşimiz, kendi kişisel merakından bu raporu sormuş. Kurumsal tutumun farkında olmadan, iyi niyetli bir şekilde... CHP grup personeli de kendi grup başkanvekiline söylemiş. Bunlar yemiyor, içmiyor, sanki MHP böyle talepte bulunmuş gibi açıklama yapıyorlar.

CHP'nin yaptığı, kendilerine randevu vermeyişimizin hazımsızlığının yansımasıdır. Basit bir çiğlikten öte bir şey değildir. CHP Grup Başkanvekili Özel'i kınıyorum.

CHP'nin yapmak istediği gizli ittifak arayışıdır. Hala merdiven altı siyaset yapıyorlar. CHP, şimdiden yapılacak seçimlere havlu atmıştır. CHP, seçimde yaşayacakları yenilginin altyapısını hazırlama gayreti içinde. Kişilikli, vakur davranmalarında büyük fayda var."

Öte yandan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da yaptığı yazılı açıklamada, Özel'in, MHP'ye karşı çirkin bir saldırıda bulunduğunu belirterek, "Özgür Özel, mal bulmuş mağribi gibi anlamadan, bilmeden, çaresizlik ve tükenmişlik içinde açıklamada bulunarak, buradan bir siyasi malzeme çıkarmaya çalışmıştır. Özgür Özel'i siyasi nezakete davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Muhabir: Alp Özden, Hüseyin Gazi Kaykı

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tezcan'dan CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açıklama
Tezcan'dan CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin açıklama
MHP, CHP'den seçim güvenliği raporunu istedi
MHP, CHP'den seçim güvenliği raporunu istedi
CHP'li Engin'den 8 Mart teklifi
CHP'li Engin'den 8 Mart teklifi
Ünal: Her siyasi parti kendi kampanyasını yapacak
Ünal: Her siyasi parti kendi kampanyasını yapacak
Kılıçdaroğlu: Kadınları dışlayan anlayışı ters yüz etmemiz lazım
Kılıçdaroğlu: Kadınları dışlayan anlayışı ters yüz etmemiz lazım
CHP'nin seçim güvenliği raporu açıklandı
CHP'nin seçim güvenliği raporu açıklandı
Bozdağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Bozdağ'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
MHP'den CHP'nin görüşme talebine ret
MHP'den CHP'nin görüşme talebine ret

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim