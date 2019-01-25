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MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken Millet İttifakı'nın aday çıkarmakta zorlandığı Manisa'da MHP Genel Merkezi kritik bir karar alarak Başkan Erkan Öztürk'ü görevden aldı, teşkilatı da kapattı.

MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken Millet İttifakı'nın aday çıkarmakta zorlandığı Manisa'da MHP Genel Merkezi kritik bir karar alarak Başkan Erkan Öztürk'ü görevden aldı, teşkilatı da kapattı.

25 Ocak 2019 Cuma 15:03
MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı

MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı


Yerel seçimler öncesi, AK Parti ile MHP arasında anlaşmanın zora girdiği Manisa'da ilk hareket MHP Genel Merkezi'nden geldi.

MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınırken Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr Semih Yalçın, "Manisa il başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. yeni Manisa il teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 25.01.2019 12:11
Anahtar Kelimeler:
ManisaMHP
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