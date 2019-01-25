MHP Manisa İl Başkanı görevden alındı, teşkilat kapatıldı
Yerel seçimler öncesi, AK Parti ile MHP arasında anlaşmanın zora girdiği Manisa'da ilk hareket MHP Genel Merkezi'nden geldi.
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk görevden alınırken Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr Semih Yalçın, "Manisa il başkanı Erkan Öztürk görevden alınmış, Manisa İl Teşkilatı geçici olarak kapatılmıştır. yeni Manisa il teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" şeklinde konuştu.
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