MHP Manisa İl Başkanı Öztürk'ten Kumpas isyanı

"OLAYIN ARDINDA KİM VARSA ORTAYA ÇIKACAK"

"BU KESİNLİKLE KUMPASTIR"

göreve başladığı dönemde, partisinin genel merkezine, genel başkan yardımcılarına ve ilçe teşkilatlarının da aralarında bulunduğu 40 adrese kendisinin tatilde enerji içeceğiyle çektirdiği fotoğrafın içki olarak gösterilerek gönderilip, kumpas kurulduğunu iddia etti. Kargoyla yollanan bu fotoğrafların peşine düştüğünü belirten Öztürk, savcılığa suç duyurusunda bulundu.İl Teşkilatı'nda başkanlık görevini yüreten'e yönelik kumpas iddiası gündeme geldi. 2016 yılının Ağustos başında göreve başlayan MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, atandığı günlerde, kendisine yönelik fotoğraflarla kumpas kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Öztürk, "İl başkanlığına atanmamdan sonra bir olayla karşı karşıya geldim. 2011- 2012 yılında çekildiğim fotoğraflar, elimde içki varmış izlenimi yaratılarak, genel başkanımıza, genel başkan yardımcımıza, grup başkanvekiline ve 17 ilçe başkanınında aralarında bulunduğu toplam 40 adrese eş zamanlı olarak kargoyla gönderildi. Bu kargolar da Erkan Öztürk ismiyle gönderildi. Biz bu konuyu araştırdık. Gönderen kargo şirketini bulduk. Kargoların gönderilmesinden bir gün sonra kargoları teslim alan görevli kadının işten çıktığını öğrendik. Daha çok şüphelenmeye başladık. Kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştık. Ancak, ulaşamadık" dedi.İlerleyen günlerde yanına gelen bir kişinin kargoları kendisinin gönderdiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:"Bu kişi kargoları benim ismimi kullanarak gönderirken olayın ciddiyetinin farkında değil. Ona kargoları göndermesi için ricada bulunmuşlar. O da kargoları eş zamanlı olarak göndermiş. Benim yanıma gelip durumu anlattı. 'Bilgim olmadan size zarar vermişim' dedi. Genel merkezimiz bu olayın partimize yapıldığını düşündü ve doğrusu da budur. Bu il başkanlığı makamına yapılmış bir komplodur. Aynı şeyler daha önce başka siyasilere de yapıldı. MHP'ye oynanan bu oyun partimizin kurumsal kimliğine zarar vermek amaçlı yapılmıştır. Bu kurumsal kimliğe zarar vermek isteyen kim olursa olsun, ismin hiçbir önemi yoktur. Kurumsal kimlik her şeyin üstündedir. Bu işin arkasında kim varsa ortaya çıkacak."Olayın geçen 18 Ağustos'ta savcılığa taşındığını aktaran Öztürk, kargoları gönderen kişinin ifadelerini de anlattıklarını belirterek, olayın ardından eski il başkanlarından birinin olduğunu iddia etti. Şikayetin ardından yapılan incelemede 'Kovuşturmaya yer olmadığı' kararının verildiğini dile getiren Öztürk, daha sonra bu savcının FETÖ'den görevden uzaklaştırıldığını öğrenip, itiraz dilekçesi verdiğini açıkladı. Öztürk, "Savcılığa verdiğimiz delillere rağmen savcı bir işlem yapmamış. Biz de buna itiraz ettik. Olayla ilgili olarak kargoyu gönderen kişi suçu kabulleniyor. Beni yakından tanıyan herkes bilir. Ben alkol kullanmıyorum. Hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Bu işin ardında kim çıkarsa çıksın, partimizin disiplin organları çalışacaktır. Hiç kimse partimizin kurumsal kimliğinin üstünde değildir. Genel başkanım bu işi yapanları 'rezil et' dedi. Bugüne kadar birleştirici olmak için elimizden geleni yaptık. Ama iş kumpasa kadar gittiyse partimizin organları çalışacaktır. Bu kesinlikle kumpastır" dedi.