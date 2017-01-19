MHP'ye bakanlık sözü; Başkanlık sisteminde kaç bakanlık alacak?

OYLAR SAĞ'DA KONSOLİDE OLACAK

BU KONUDAKİ KAYGILAR YERSİZ

MHP İLE ANLAŞTIK

Ankara'da TBMM'nin son bir aydır tek gündem maddesi olan Başkanlık Sistemi tartışmalarında AK Parti MHP işbirliğinin yol haritası da ortaya çıkmaya başladı. Yeni dönemde siyasetin nasıl şekilleneceği belirsizliğini korurken, Başbakan Binali Yıldırım, Başkanlık sisteminde kurulacak olan hükümette MHP'ye de bakanlık verilebileceğini söyledi. Yıldırım sürecin TBMM'ya gelmesinden önce MHP ile uzun süren bir müzakerenin yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.; Başkanlık seçimlerinde izlenecek yolun ipuçları da Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasında kendini gösterdi. Başbakan Yıldırım Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplandırırken sağ ve muhafazakar oyların tek yerde konsolide olacağını belirterek bunun önemli bir avantaj olduğunu sözlerine ekledi.bBaşbakan Binali Yıldırım, "Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır" dedi.Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Yıldırım özetle şunları söyledi:"Bizim Cumhurbaşkanımızla aramız iyi. Ama yarın egosu güçlü iki isim olsa, bu iki başlılık sorun yaratır. Ülke yönetilemez hale gelir. Koca ülke iki başlılık nedeniyle kımıldayamaz hale gelir. Biz şimdi iki başlılığı ortadan kaldırıyoruz. Başkanlık benim projem. Üzerinde çok uzun süre sessiz ve derinden çalıştım. Sonra MHP ile diyaloğu kurduk. Bunu başarmak istiyorum.Bu tür kaygılar yersiz. Kimsenin rejimle derdi yok. Bu yeni sistemde biz en çok iki dönem alırız. Sonra CHP kazanabilir. Ona göre çalışsınlar, ona göre aday bulsunlar. Hem Meclis hem de Cumhurbaşkanı birbirlerini karşılıklı seçime götürebilir. Bu giyotin sistemidir. Tek adamlığı önler. Uzlaşmayı zorunlu kılar.Bu sistem başkanlıktır. Biz öteden beri başkanlığı savunuyoruz. Ama biz MHP ile anlaştık. Beraberce buna ‘Partili Cumhurbaşkanlığı’ diyoruz, ki bu da doğrudur. Adına takılmayın. Bu ülkeyi kurtaracak sistem. Devlet bey devleti düşünüyor. Ülkenin beka sorununu görüyor. Fiili durumun uzun sürmesini devlet için riskli buluyor. Devletin Cumhurbaşkanı’nın sürekli tartışma konusu yapılmasını istemiyor. Referandumdan sonra bu tartışmaların biteceğini biliyor. Çok sorumlu bir devlet adamı.(MHP’nin itirazları gözetildi mi?) Evet. Teklif karşılıklı 3-4 kez gitti geldi. Yargı ve Cumhurbaşkanlığı’nın yetkileri hususunda MHP’nin hassasiyetleri oldu. Onları gözettik. Sonuçta müzakere ile yol aldık. Elbette bu süreç MHP’ye de yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir. Sonuçta siyaset toplumun dengelerine göre yapılır."