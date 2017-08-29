MHP'yi sarsan istifa: Manisa'da 549 kişi partiden ayrıldı
Manisa'da MHP üyesi 549 kişi, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için partilerinden istifa etti. Aralarında eski milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı da bulunan partililer, MHP'nin misyonunu yitirdiğini savundu. Merkez Demokrat Parti'ye katılmak için istifa eden vatandaşlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
Manisa'da MHP üyesi olan 549 kişi, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıklamak üzere Atatürk Kent Park'ta toplandı. MHP'nin eski İl Başkanı Tamer Akkal'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, partinin Manisa eski Milletvekili Mustafa Enöz, eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILACAKLAR
MHP AKP'NİN DÜMEN SUYUNA GİRDİ
İstifaların duyurulduğu toplantıda konuşan eski Milletvekili Mustafa Enöz ise "MHP, ne yazık ki AKP'nin dümen suyuna girmiştir. MHP varlık sebebi olan misyonunu kaybetmiştir. Yeni bir çıkışın, yeni bir heyecanın arifesindeyiz. Bu oluşumun içinde hepimiz yer alacağız. Biz kendi siyasi partisi içinde mücadelemizi birkaç yıldır veriyoruz. Maalesef bizlerin siyaset etme hakkı elimizden alınmıştır. Bir kısım arkadaşlarımız ihraç edilmiş, diğerleri tasfiye edilerek bu yetişmiş kadro Türk siyasetinden el çektirilmiştir. Bu da başarılmıştır. Bu yüzden büyük hizmetlerde bulunduğumuz MHP'den istifa ediyoruz" dedi.
Açıklamaların ardından partililer, toplu fotoğraf çektirerek bozkurt işareti yaptı.