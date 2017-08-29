Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109707
ALTIN
145.952
DOLAR
3.4349
STERLİN
4.4513
EURO
4.1372
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
A Milli Futbol Takımı, Lucescu yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
A Milli Futbol Takımı, Lucescu...
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Fenerbahçe Neto'yu açıkladı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Barcelona, Dembele'yi tanıttı
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti
Dortmund Yarmolenko'yu transfer etti

MHP'yi sarsan istifa: Manisa'da 549 kişi partiden ayrıldı

Meral Akşener'in kuracağı Merkez Demokrat Parti'ye katılmak için MHP'den istifa eden 549 kişi bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

MHP'yi sarsan istifa: Manisa'da 549 kişi partiden ayrıldı

Meral Akşener'in kuracağı Merkez Demokrat Parti'ye katılmak için MHP'den istifa eden 549 kişi bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

29 Ağustos 2017 Salı 14:49
MHP'yi sarsan istifa: Manisa'da 549 kişi partiden ayrıldı

MHP'yi sarsan istifa: Manisa'da 549 kişi partiden ayrıldı

Manisa'da MHP üyesi 549 kişi, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için partilerinden istifa etti. Aralarında eski milletvekili, il başkanı, ilçe başkanı, belediye başkanı da bulunan partililer, MHP'nin misyonunu yitirdiğini savundu. Merkez Demokrat Parti'ye katılmak için istifa eden vatandaşlar bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
Manisa'da MHP üyesi olan 549 kişi, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıklamak üzere Atatürk Kent Park'ta toplandı. MHP'nin eski İl Başkanı Tamer Akkal'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, partinin Manisa eski Milletvekili Mustafa Enöz, eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILACAKLAR

Konuşma yapan Tamer Akkal, MHP'nin iktidar partisinin güdümüne girdiğini öne sürdü. Akkal, parti içinde muhalefet ettiklerini, ancak sonuca ulaşamadıklarını belirterek, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için MHP'den istifa ettiklerini duyurdu. Akkal, "Genel merkezimiz tarafından gün geldi ajanlıkla, gün geldi hainlikle suçlandık. Son zamanlarda parti içinde uygulanan tavır, ülkücü fikriyattan çok uzaktır. Başbuğumuzun 'ülkücülük MHP'de olur' sözü bu şartlarda geçerliliğini yitirmiştir. MHP, başbuğumuzun MHP'si olmaktan çıkmıştır. Meral Akşener, Türk milletinin umudu olmuştur. Yeni parti siyasetin tam merkezinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu temel değerlere sonuna kadar sadık, kamplaşmadan uzak bir parti olacaktır. Belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe başkan yardımcılarından yöneticilerine kadar Türkiye için elimizi taşın altına sokuyoruz. 549 kişi olarak parti üyeliğinden istifa ediyoruz" diye konuştu.

MHP AKP'NİN DÜMEN SUYUNA GİRDİ


İstifaların duyurulduğu toplantıda konuşan eski Milletvekili Mustafa Enöz ise "MHP, ne yazık ki AKP'nin dümen suyuna girmiştir. MHP varlık sebebi olan misyonunu kaybetmiştir. Yeni bir çıkışın, yeni bir heyecanın arifesindeyiz. Bu oluşumun içinde hepimiz yer alacağız. Biz kendi siyasi partisi içinde mücadelemizi birkaç yıldır veriyoruz. Maalesef bizlerin siyaset etme hakkı elimizden alınmıştır. Bir kısım arkadaşlarımız ihraç edilmiş, diğerleri tasfiye edilerek bu yetişmiş kadro Türk siyasetinden el çektirilmiştir. Bu da başarılmıştır. Bu yüzden büyük hizmetlerde bulunduğumuz MHP'den istifa ediyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından partililer, toplu fotoğraf çektirerek bozkurt işareti yaptı.

Merkez Demokrat Parti; Akşener'in Partisi'ni ilk böyle duyurmuştuk
Merkez Demokrat Parti; Akşener'in Partisi'ni ilk böyle duyurmuştuk
Meral Akşener'in partisine Bahçeli'den ilk yorum
Meral Akşener'in partisine Bahçeli'den ilk yorum
Akşener; Cumhuriyeti değiştirmeye gücü yetmeyecek
Akşener; Cumhuriyeti değiştirmeye gücü yetmeyecek
Akşener, İftiraları unuturum, ama şehitlerin hesabını soracağız
Akşener, İftiraları unuturum, ama şehitlerin hesabını soracağız
Meral Akşener konuşurken saldırdılar; Kocaeli'nde gerginlik
Meral Akşener konuşurken saldırdılar; Kocaeli'nde gerginlik
Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi çıkardılar
Meral Akşener'e Çanakkale'de salon krizi çıkardılar
Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi?
Akşener;Niyetiniz Cumhurbaşkanı'nı öldürmek mi?
MHP için kritik karar: Akşener ve Özdağ'ın ihraca itirazları reddedildi
MHP için kritik karar: Akşener ve Özdağ'ın ihraca itirazları reddedildi
Anahtar Kelimeler:
MHPManisaMeral Akşener
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: Çayınızı içtik, lokmanızı yedik, helal edin
Kılıçdaroğlu: Çayınızı içtik, lokmanızı yedik, helal edin
Merkez Demokrat Parti; Akşener'in Partisi'ni ilk böyle duyurmuştuk
Merkez Demokrat Parti; Akşener'in Partisi'ni ilk böyle duyurmuştuk
CHP kurultayının yapıldığı alanda alkol alınmasına yasal işlem
CHP kurultayının yapıldığı alanda alkol alınmasına yasal işlem
Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek
Kılıçdaroğlu, bayramda tutuklu Berberoğlu'nu ziyaret edecek
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: CHP toplantısında dün bir rezalete şahitlik ettik
MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı
MHP'de 'Bariyerli' kongre: 1 oy farkla kazandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur
MHP Genel Başkanı Bahçeli: MHP'nin bilirkişiye ihtiyacı yoktur
Bahçeli: Bu kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuştur
Bahçeli: Bu kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuştur

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim