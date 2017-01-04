MHP’de istifa depremi

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya MHP’deki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Bir süredir kulislerde istifa edeceği konuşulan Atila Kaya istifasını bugün açıkladı.Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Atila Kaya,Mart 2015’te “Cumhurbaşkanı’na Açık Mektup,Neyin Türk Tipi’ki Başkanlığın da Türk Tipi Olsun” başlığıyla yazılı basın açıklamasında bulunmuştu.
Geçtiğimiz yıl Ekim ayında da MHP Milletvekilleri Ümit Özdağ,Yusuf Halaçoğlu,Nuri Okutan ve İsmail Ok Başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikliğine “hayır” oyu vereceklerinin açıklamış ve bu açıklamalarının ardından Ümit Özdağ MHP’den ihraç edilmişti.
MHP’nin şu anda Meclis’te 39 sandalyesi bulunmakta.317 Milletvekili bulunan AKP’nin yeni anayasa paketini referanduma götürebilmesi için en az 14 oya daha ihtiyacı bulunuyor.
Anayasa değişikliği oylamasında evet oyu vereceğini dün açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu sözlerine karşılık MHP’de ciddi bir fire olacağı tahmin ediliyor.MHP kulislerinde konuşulan konu Genel Başkanın milletvekillerinin kendi iradeleri dışında oy kullanmalarına yönelik bir takım uygulamalara girişmeyeceği,bunun MHP’nin geleneğinde olmadığı dile getiriliyor.